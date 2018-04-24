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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خبر داد؛

برگزاری مراسم بزرگداشت شهید مطهری با حضور وزیر ارشاد در فریمان

برگزاری مراسم بزرگداشت شهید مطهری با حضور وزیر ارشاد در فریمان

مشهد- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: مراسم بزرگداشت شهید مطهری با حضور وزیر ارشاد در فریمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،سید سعید سرابی  ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری در فریمان اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده امسال بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فریمان برگزار می شود.

وی افزود: ستاد بزرگداشت شهید مرتضی مطهری هر سال به ریاست امام جمعه فریمان و عضویت فرماندار و دیگر دستگاه ها به منظور برگزاری مراسم بزرگداشت این شخصیت ارزنده در فریمان تشکیل می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: علاوه بر برگزاری مراسم بزرگداشت که با حضور وزیر ارشاد همراه خواهد بود برنامه‌های متنوع دیگری از جمله برپایی نمایشگاه فرهنگی فریمان که در خصوص آشنایی با آداب و رسوم و ظرفیت‌های توسعه این شهرستان است نیز برگزار می‌شود.

کد مطلب 4279898

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