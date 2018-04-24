۴۶ روستای مازندران مجری طرح روستاتعاون هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش علیزاده ظهر سه شنبه درحاشیه برگزاری اولین همایش مروجین تعاون و اشتغال مناطق روستایی مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۴۶ روستای میزبان طرح تعاون روستا در مازندران تاکنون این طرح در ۳۹ روستا اجرایی شده و مابقی در دست اقدام است.

وی افزود: مهمترین هدف از اجرای طرح روستا تعاون، توانمندسازی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است تا روستاییان با تشکیل تعاونی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی های مختلف در روستای محل سکونت خود اشتغالزایی کنند.

این مسئول بیان داشت: تلاش برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در روستاها مهمترین هدفی است که در اجرای این طرح پیگیری می شود.

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: توسعه همه جانبه در گرو مشارکت همه مردم است و در این بخش هم باید با مشارکت همه دهیاران و شوراها و همراهی روستاییان، به موفقیت لازم برسیم.

علیزاده افزود: بزرگترین مشکل فعلی جامعه ما بیکاری و هدر رفت منابع و اقتصاد است که باید ضمن تشکیل تعاونی و کار گروهی برای جلوگیری از هدررفت منابع برای توسعه اقتصادی و افزایش درآمد تلاش شود.