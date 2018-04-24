نمایندگی ثبت احوال سیریک آماده ارتقا به اداره مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ثبت احوال هرمزگان، فرزاد افشارینژاد در جریان سفر یک روزه خود به شرق استان از نمایندگی ثبت احوال در مرکز شهرستان سیریک بازدید به عمل و آورد و از نزدیک از امکانات و زیرساختهای ایجاد شده برای ارتقا این نمایندگی به اداره مستقل بازدید به عمل آورد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط شهرستان سیریک و دوری این شهرستان از مرکز میناب، اضافه کرد: تاکنون اداره ثبت احوال این دو شهرستان به طور مشترک اداره میَشد که طی روزهای آینده با توجه به امکانات و شرایط فراهم شده در بعد نرمافزاری و سختافرازی، شاهد ارتقا نمایندگی مستقر در شهرستان سیریک به اداره خواهیم بود.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان همچنین از شهرستان سیریک به عنوان یکی از شهرستانهای رو به توسعه در نوار ساحلی مکران یاد کرد و افزود: طبق برنامههای توسعهای دولت برای سواحل شرقی کشور، در آیندهای نزدیک شاهد تحولات خوبی در این منطقه از استان خواهیم بود.
افشارینژاد در ادامه این بازدید با کارکنان نمایندگی ثبت احوال سیریک از نزدیک گفتوگو و صحبت کرد.
بخشی از شهرستان میناب، در دولت دهم جدا و به مرکزیت سیریک با همین نام به عنوان شهرستانی جدید در تقسیمات کشوری شناخته شد. این شهرستان علاوه بر میناب در شرق با شهرستان جاسک مجاور و همسایه است.
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