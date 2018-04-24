به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب گفت: با توجه به اینکه برگزاری نمایشگاه پرمخاطب در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، در خیابان سئول، باعث اختلال در رفت و آمد مردم و ایجاد ترافیک شده و اعتراض های متعدد شهروندان و ساکنان را به همراه داشت، شورای اسلامی شهر تهران طی مصوبه ای، شهرداری را مکلف به جلوگیری از برگزاری نمایشگاه ها در این محل کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بند قانونی این موضوع گفت: به موجب مفاد بند ۲۰ ماده ۵ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف به جلوگیری از ایجاد و نهایتاً تعطیلی اماکنی است که به نحوی از آنجا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهر است.

وی افزود: بر این اساس بنا شد یک محل دائمی برای برگزاری نمایشگاه ها در نظر گرفته شود و بدین منظور در شورای چهارم این مصوبه محقق و اقدامات لازم انجام شد.

مسجدجامعی با بیان اینکه اخیراً اعلام شده در محل دائمی نمایشگاه ها در خیابان سئول، قرار است نمایشگاه اتومبیل در اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود با اشاره به سوابق عکس العمل شورا نسبت به این گونه نمایشگاه‏‌ها گفت: در شورای چهارم و طی صحبتی با آقای تندگویان به عنوان عضو هیئت مدیره وقت سازمان نمایشگاه ها داشتم، ایشان هم تأکید کرد که ما اجازه برگزاری نمایشگاه اتومبیل را در سال های گذشته در نمایشگاه خیابان سئول نمی دادیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: به علاوه همه این ها مربوط به زمانی است که شهر آفتاب هنوز ساخته نشده و امروز که این محل وجود دارد، هیچ دلیلی برای برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول وجود ندارد.

مسجدجامعی به توافق دکتر نجفی به عنوان شهردار با وزیر مربوط درباره نمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: نگرانی های موجود مبنی بر ساخت برج در محل شهر آفتاب و خارج شدن این محل از کاربری خدماتی را با آقای دکتر نجفی که آن زمان شهردار تهران بودند در میان گذاشتم و گفتم دغدغه ما این است که آنجا دوباره شاهد برج سازی شود و ایشان پاسخ دادند با همکاران دولت توافق شده و برای آنجا کاربری های خدماتی و فضای سبز تعریف کرده اند.

وی به سابقه طراحی و ساخت شهر آفتاب پرداخت و اظهار کرد: سوابق نشان می دهد که شورای اسلامی شهر تهران طی مصوبه ای در سال ۱۳۸۴ مجوز انجام مطالعات و برگزاری نمایشگاه بین المللی در اراضی موسوم به شهر آفتاب را در مجاورت حرم مطهر امام (ره) صادر کرد و بر اساس آن و توافقات صورت گرفته بین وزارت بازرگانی و شهرداری تهران، عملیات احداث نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب انجام شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه همه این برنامه ها برای جلوگیری از برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی است، افزود: با توجه به سابقه، مصوبات موجود و مهیا شدن محیط نمایشگاهی در شهر آفتاب برگزاری نمایشگاه های متعدد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کتاب جای سئوال دارد، خلاف مصوبات شورا است و باید به آن رسیدگی شود.