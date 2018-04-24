۲۱۸ فقره پروانه بهره برداری در مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عمران با اشاره به صدور ۲۱۸ فقره پروانه بهره برداری سال قبل در استان اظهار داشت: تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده در سال ۱۳۹۶ در مازندران نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال ۹۵ تعداد ۱۹۷ پروانه بهره برداری صادر شده بود، گفت: این مقدار در سال ۹۶ به ۲۱۸ مورد افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری این پروژه ها بر اساس پروانه بهره برداری صادر شده ۸۴۷۳ میلیارد ریال بوده که میزان اشتغال آن بر اساس پروانه بهره برداری های صادر شده تعداد ۷۴۸۲ نفر است.

محمدپور در ادامه از افزایش ۸ درصدی صدور جواز تاسیس در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ در مازندران خبر داد و تاکید کرد: سرمایه گذاری پیش بینی شده بر اساس جواز تاسیس ۲۵ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال است و پیش بینی می شود با انجام این پروژه ها، اشتغال ۱۳ هزار و ۶۶۱ نفری در استان ایجاد شود.