بازداشت یکی از سرکرده های نظامی داعش در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، لبنان اعلام کرد یکی از سرکرده های نظامی داعش را در لبنان بازداشت کرده است.

بر اساس این خبر، این تروریست داعشی که سوری است بعد از نفوذ به خاک لبنان قصد تشکیل باندی تروریستی را داشته است.

این تروریست اعتراف کرده که از همان ابتدای تشکیل داعش در صفوف این گروهک تروریستی آموزش نظامی و ایدئولوژیک دیده است و در عملیات های متعدد داعش به عنوان فرمانده میدانی در حمص مشارکت داشته است.

این تروریست یکی از سرکرده های نظامی داعش در عملیات حمله به شهر «تدمر» سوریه هم بوده و در یکی از ویدیوهای تبلیغاتی داعش نیز حضور داشته است.