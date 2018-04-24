به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند از برگزاری نشست تعیین تکلیف پالایشگاه آناهیتا در نهاد ریاست جمهوری خبر داد.

وی از حضور دکتر ویسه معاون هماهنگی و پیگیری و معاون اول رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برای برگزاری این نشست خبر داد و محور پی گیری های این جلسه را حول سه موضوع اعلام کرد.

بازوند، افزایش سهام پالایشگاه توسط صندوق سرمایه گذاری نفت (وزارت نفت) را یکی از سه اهداف جلسه مذکور اعلام کرد و افزود: در این نشست، تعیین بانک عامل و چگونگی پرداخت تسهیلات مرتبط بررسی می شود.

استاندار کرمانشاه از چگونگی پشتیبانی و همکاری صندوق توسعه ملی از پروژه ی آناهیتا با پرداخت تسهیلات ۷.۵ درصدی به عنوان محور دیگر این نشست یاد کرد.