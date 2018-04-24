جانبازان سرمایه های انسانی آیندگان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور در نشست صمیمانه با جانبازان شاغل در شهرداری منطقه۲۲ ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان به اینکه در زندگی روزمره عده ای برای رسیدن به هدفی مطلوبتر، ورود به زندگی سخت و دشوار را انتخاب می کنند، اظهار داشت: در دوران هشت سال دفاع مقدس هم یک سری از افراد زندگی عادی خود را رها کرده و پانهادن به یک زندگی سخت و پرخطر، برای رسیدن به آرمان ها، اعتقادات و باورهایشان. یعنی همان زندگی بهتر و آسوده برای دیگر انسانها.

شهردار منطقه ۲۲ با بیان اینکه قرآن کریم در سوره "نساء آیه ۹۵" میفرماید "فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما"(خداوند مجاهدان را بر کسانی که جهاد نمی کنند برتری بزرگی داده است) افزود : تکریم و ارج نهادن به مقام جانبازان و ایثارگران تبعیض به شمار نمی رود بلکه آن را امری لازم دانیم و با افتخار، رشادتهایشان را سر لوحه تمام امور خود قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه افرادی فداکارانه برای حفظ نظام و باورهایشان در جبهه حضور پیدا کردند و در برابر دشمن جنگیدند تا سرمایه های ارزشمند معنوی، فرهنگی و اجتماعی خود و ایران اسلامی پابرجا بماند اظهار داشت : با اینکه سالها از جنگ تحمیلی گذشته است، اما هنوز این جانبازان و ایثارگران عزیز با جراهت ها و آلام خود روزگار می گذرانند. به همین دلیل وظیفه ماست تا این سرمایه های ستودنی را به نسل های آینده و جوانان انتقال دهیم.

نوذرپور در پایان ضمن بیان خاطره ای از دوران حضور خود در جبهه، با اهدای لوح سپاس از جانبازان شاغل در شهرداری تجلیل کرد.