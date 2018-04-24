تجلیل از هنرمندان در تمام ادارات تبدیل به یک فرهنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در آیین تجلیل از همکاران و صداهای ماندگار رادیو ایلام که به مناسبت سال روز تأسیس رادیو در ایران برگزار شد با بیان این مطلب گفت: صدا و سیما یک نقطه اتکا، وحدت و همگرایی همه دوستداران نظام است.

وی بیان داشت: بنده در تمام استان هایی که تجربه کاری داشته ام مدیران صدا و سیما بسیار تلاشگر و ارزنده بوده اند و رابطه بسیار خوبی با این عزیزان داشته و دارم.

استاندار ایلام با تقدیراز مدیرکل، مدیران و کارکنان مجموعه صدا و سیمای مرکز ایلام خاطر نشان کرد: مدیرکل صدا و سیمای رمزک ایلام یکی از مدیران خوش ذوق ، خوشفکر و دارای احاطه به مسائل فرهنگی و سیاسی در سطح ملی و بومی است و در این زمینه خدمات بسیار ارزنده ای حفظ و گسترش فرهنگ بومی استان ایلام نموده است ، به صدا و سیمای برای مدیران ارزنده و تلاشگرش تبریک می گویم.

وی با اشاره به محدودیت های اطلاع رسانی در گذشته و مشکلات اولیه زمان راه اندازی رادیو در کشور تصریح کرد: رادیو نقش ارزنده ای در تاریخ معاصر ایفا کرده است و حرکتی که هنرمندان و گویندگان رادیو در سراسر جهان در ابعاد مختلف مسائل فرهنگی، سیاسی ، تاریخ آغاز کردند بسیار تأثیرگذار بوده است.

قاسم سلیمانی دشتکی نقش رادیو را در دوران جنگ تحمیلی بسیار مهم و تأثیرگذار ارزیابی کرد و ادامه داد: رادیو در دوران انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی و دیگر عرصه ها بسیار موثر و مهم بود و در دوران جنگ تحمیلی تنها منبع کسب اطلاعات مردم خصوصا در استان ایلام همین رادیو بوده و در ارائه سرودهای حماسی اسلامی، بیان ظلم های استکبار در حق ملت انقلاب و توطئه های گروهک ها و حرکات ضدانقلاب بسیار دقیق و مناسب اطلاع رسانی کرد.

وی پیشرفت های علمی را نیز مدیون رادیو دانست و بیان داشت: حفظ فرهنگ های بومی ، آداب ، سنن ، رسوم و ارزش های جامعه از زبان هنرمندان وگویندگان رادیو یکی دیگر از تأثیرات مهم رادیو در جامعه بوده است.