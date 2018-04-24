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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام‌نور:

۵۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه پیام‌نور مشغول به تحصیل هستند

۵۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه پیام‌نور مشغول به تحصیل هستند

بوشهر - مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت: ۵۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفارنیا ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری دومین دوره مسابقات ملی هوا فضا در بوشهر اظهار داشت: در دانشگاه پیام نور برای سال جدید برنامه‌های مختلفی داریم و دنبال این هستیم که ایده‌ها و ابتکارات ترویج و به عمل و تجاری‌سازی تبدیل شود.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور افزود: تحقق این مهم موجب کار آفرینی و ایجاد اشتغال می‌شود.

وی عنوان کرد: تشکیل مرکز خدمات مشاوره‌ای در حوزه نوآوری دانشجویی در بخش‌های مختلف نانو، رباتیک و کارآفرینی سه کانون مشاوره‌ای است که می‌تواند نقش شتاب دهنده ای در فعالیت‌های دانشجویی و در نهایت تبدیل شدن به شرکت‌های دانش بنیان شود.

وی عنوان کرد: اکنون دانشگاه پیام نور ۳۰ شرکت دانش‌بنیان دارد که با برنامه‌ریزی‌های مختلف خواستار افزایش این شرکت‌ها هستیم.

صفارنیا گفت: برگزاری المپیاد نانو فن آوری، سومین فن بازار دانشجویی، ششمین دوره المپیاد سراسری رباتیک، دومین دوره سازه های ماکارونی و اولین دوره مسابقات دومینو از جمله برنامه‌های امسال دانشگاه پیام نور در کشور است.

وی گفت: دانشگاه پیام نور در سطح کشور اکنون ۵۴۰ هزار دانشجو دارد که در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری درحال تحصیل هستند.

کد مطلب 4279928

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