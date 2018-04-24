به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفارنیا ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری دومین دوره مسابقات ملی هوا فضا در بوشهر اظهار داشت: در دانشگاه پیام نور برای سال جدید برنامه‌های مختلفی داریم و دنبال این هستیم که ایده‌ها و ابتکارات ترویج و به عمل و تجاری‌سازی تبدیل شود.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور افزود: تحقق این مهم موجب کار آفرینی و ایجاد اشتغال می‌شود.

وی عنوان کرد: تشکیل مرکز خدمات مشاوره‌ای در حوزه نوآوری دانشجویی در بخش‌های مختلف نانو، رباتیک و کارآفرینی سه کانون مشاوره‌ای است که می‌تواند نقش شتاب دهنده ای در فعالیت‌های دانشجویی و در نهایت تبدیل شدن به شرکت‌های دانش بنیان شود.

وی عنوان کرد: اکنون دانشگاه پیام نور ۳۰ شرکت دانش‌بنیان دارد که با برنامه‌ریزی‌های مختلف خواستار افزایش این شرکت‌ها هستیم.

صفارنیا گفت: برگزاری المپیاد نانو فن آوری، سومین فن بازار دانشجویی، ششمین دوره المپیاد سراسری رباتیک، دومین دوره سازه های ماکارونی و اولین دوره مسابقات دومینو از جمله برنامه‌های امسال دانشگاه پیام نور در کشور است.

وی گفت: دانشگاه پیام نور در سطح کشور اکنون ۵۴۰ هزار دانشجو دارد که در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری درحال تحصیل هستند.