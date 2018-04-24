روستاییان طرح های گردشگری منطقه کن و سولقان را ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور در جمع بخشدار، روسای شورای اسلامی و دهیاران روستا های حریم کن در طی سخنانی ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، خاطر نشان کرد ما بر این باوریم که روستاهای کن حتما خواهد توانست جزء یکی از مهمترین مسیرهای تفرجی کوهستانی تهران واقع شود و تا رسیدن به آن نقطه از هیچ کمک و کوششی دریغ گذار نخواهیم بود.

شهردار منطقه ۲۲ گفت : با وجود منابع و ظرفیت های موجود در حریم روستاهای کن می توان توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی را در سطح منطقه و روستا ها شاهد باشیم.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی که در ایام نوروز از روستا های واقع در حریم منطقه داشت، تاکید کرد: شخصا به خاطر مسئولیت های گذشته ام به موضوع دهیاری ها آگاه و واقف هستم و با توجه به مسولیتهایی که در وزارت کشور داشتم حتما نگاه توسعه ای به روستاهای منطقه دارم.

نوذرپور در همین زمینه تاکید کرد: مستند های قانونی در قالب برنامه توسعه ۵ ساله روستای در شهرداری ها و شورا های روستا موجود است که پیشنهاد می شود روستاهای سطح منطقه با توجه به امکانات، منابع و زیربنا هایی که در روستا وجود دارد، این سند توسعه را تهیه کنند تا هم روستا و هم اهالی روستا از مزیت های آن بهرمند شوند.

شهردار منطقه ۲۲ با بیان اینکه شهرداری طبق قانون موظف به نظارت بر ساخت و ساز هاست و در برابر بی قانونی در ساخت و سازها طبق قانون عمل می‌کند،تصریح کرد: شهرداری منطقه این ظرفیت را دارد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی را برای سرمایه گذاری به روستا ها معرفی کند تا در اشتغال زایی جوانان روستا، گردشگری و ترویج فرهنگ های بومی روستاها کمک شایانی شود.

وی با اشاره به اینکه هدف شهرداری منطقه، مشارکت بین شهرداری، شورا های روستا و مردم است گفت: روستاییان می توانند با توجه به زیرساختهای روستاهای خود، برنامه ها و طرح های گردشگری و جذب توریست را تهیه و ارائه نمایند و ما آنهارا برای اجراء در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهیم و یا از خود روستاییان در اجرای طرح ها با نظارت شوراه ها و دهیاری ها استفاده می کنیم.