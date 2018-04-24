داود جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های انجمن فیلم سازمان بسیج هنرمندان قم اظهار داشت: حمایت از تولید آثار هنرمندان قم در زمینه فیلم، برگزاری دوره‌های آموزشی و جشنواره‌های استانی از جمله فعالیت‌های این انجمن است.

وی افزود: راهیابی سه فیلم کوتاه از تولیدات حمایتی بسیج هنرمندان قم به نام‌های «ماجرای کوچه ما»، «موضوع انشا و معماری» به جشنواره بین المللی فیلم شهر، دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره ملی دفاع مقدس فانوس برای فیلم کوتاه «پستوی خالی» از جمله افتخارات هنری این انجمن است.

مسئول انجمن فیلم سازمان بسیج هنرمندان قم ادامه داد: حضور فیلم «برقع» و «به رنگ زندگی» در جشنواره فیلم سما (سبک زندگی ایرانی اسلامی)، حضور فیلم «پستوی خالی» و «ننه هما» در جشنواره صلح آسیا در پاکستان و جشنواره فیلم کاردیف در کشور انگلیس از دیگر افتخارات این انجمن است.

وی با اشاره به دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط بسیج هنرمندان قم تصریح کرد: برگزاری دوره انتقال تجربه و کارگردانی، دوره برنامه ریزی در سینما، دوره فتوشاپ، برگزاری دو دوره افترافکت و موشن گرافیک از جمله فعالیت‌های آموزشی انجمن فیلم بسیج هنرمندان قم است.

جلیلی از برگزاری «دوره تخصصی صدابرداری» در قم خبر داد و اظهار کرد: این کلاس آموزشی با حضور علاقه‌مندان به رشته صدابرداری از ۵ اردیبهشت ماه طی ۷ جلسه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره به مباحث تئوری صدابرداری، آشنایی با میکروفن‌های حرفه‌ای صحنه، امکانات جانبی، آشنایی با میکروفن‌های استودیویی، ضبط‌های رادیویی و صدابرداری حرفه‌ای صحنه پرداخته می‌شود.

مسئول انجمن فیلم سازمان بسیج هنرمندان قم ادامه داد: «مصطفی کوچکی» از اساتید رشته صدابرداری در قم که برگزیدگی در جشنواره‌های ملی و بین المللی را در کارنامه هنری خود دارد، این دوره تخصصی را تدریس می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این دوره با همکاری انجمن فیلم سازمان بسیج هنرمندان قم، حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار می‌شود و در پایان این دوره نیز به هنرجویان مدرک معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا می‌شود.