از زمان مدیریت جدید شهری شاهد ۲۵۰ درصد افزایش درآمد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میر لوحی در پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران گفت: سال گذشته بنا شده بود مجموعه شهر آفتاب را بفروشند تا برای مقاصد خود هزینه کنند که خوشبختانه با روی کار آمدن مدیریت جدید هم توانستیم شهر آفتاب را حفظ کنیم و هم مجموعه شهروند را و با اصلاحیه های بودجه نیز منابع این مجموعه ها نیز تامین اعتبار گردید.

میر لوحی خاطر نشان ساخت:در ۶ ماه دوم سال قبل و همزمان با آغاز به کار مجموعه جدید مدیریت شهری شاهد ۲۵۰ درصد افزایش درآمد بوده ایم که موفقیت بزرگ و چشمگیر است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه خودرو در مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران گفت: توافقی با آقای شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در زمینه انتقال مجموعه نمایشگاه ها به شهر آفتاب منعقد شده که مقرر گشته سه نماینده از وزارتخانه و سه نماینده از مدیریت شهری انتخاب شوند و مقدمات اجرای این توافق نامه را فراهم آورند.

میر لوحی افزود: خواسته ما از وزیر محترم این است که این توافقنامه را اجرایی کنند و انتقال نمایشگاه بین المللی به شهر آفتاب و انتقال سهام به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجموعه شهر آفتاب ظرفیت تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی را دارد و باید تلاش کنیم در این جهت گام برداریم. این در حالی است که این مجموعه نمایشگاهی می تواند در ابعاد فرا ملی مطرح شده و در منطقه منحصر به فرد باشد .