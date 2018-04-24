به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر سه شنبه در جمع نخبگان استان زنجان، با بیان اینکه لازمه اداره هر جامعه‌ای وجود یک تئوری برای پیشرفت آن است، افزود: این تئوری باید توسط همه ارکان نظام نخبگی تنظیم شده و به تفاهم و اجماع برسد تا شرایط استفاده از آنها برای سیاستمداران و تصمیم گیرندگان کشور و استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه توجه نکردن کافی به مسائل بومی یکی از چالش‌های اساسی حوزه نخبگی است، ادامه داد: عدم ظرفیت سازی مناسب و کافی برای توسعه یکی دیگر از چالش‌های اساسی در حوزه نخبگی است که یکی از راه حل‌های آن نهادسازی است.

طهماسبی افزود: بخشی از این نهادسازی به صورت معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، پارک علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است، اما حتی این موارد هم ناقص و جزیره‌ای انجام شده است.

وی فقدان کار تیمی را از چالش‌های اساسی حوزه نخبگی، عنوان کرد و گفت: باید الگوهای رفتاری خود را تغییر دهیم تا با کار تیمی شاهد اتفاقات مثبتی در مسیر توسعه کشور باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه نخبگان، محور و ریسمان هدایت جامعه را در حوزه‌های علمی و تخصصی بر عهده دارند، اظهار داشت: در فرآیند توسعه، نخبگان علمی، سیاسی و اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند که این مسئله در کشور ما با مشکل مواجه است و تا زمانی که بین نخبگان یک جامعه، ائتلاف و اجماع نظر وجود نداشته باشد، امکان توسعه برای آن فراهم نخواهد بود.

طهماسبی با بیان اینکه مملکت داری و مدیریت تابع اصولی است که بخشی از آن متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند، گفت: نخبگان باید برای پیاده سازی این اصول در جامعه پیشقدم شوند و آنها را در زندگی و کار خود پیاده سازی کنند.

وی با بیان اینکه توسعه یک جامعه به میزان بهره وری و بهره برداری از ظرفیت های نخبگان آن بستگی دارد، گفت: اگر جامعه ای بتواند ظرفیت لازم را برای سازمان دهی نخبگان فراهم آورد، می تواند شرایط حرکت به سمت توسعه را نیز فراهم کند.

طهماسبی با تاکید بر اینکه یکی از چالش های اساسی حوزه نخبگی، عدم توجه کافی به مسائل بومی است، گفت: مسائل و مشکلات هر شهر و منطقه با شهرها و مناطق دیگر متفاوت است و برای هرکدام از آنها باید راه حل مختص به آنها ارائه کرد.

وی با بیان اینکه لازمه تغییر در جامعه، تغییر در باورهای ما است، گفت: نگاه های ابزاری، تک بعدی و بخشی باید به نگاه های جامع نگر تبدیل شوند. این تغییر نگرش باید ابتدا در نخبگان حاصل شده تا موجب ایجاد آن در مدیران نیز بشود.