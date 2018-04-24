تحقق ۹۶ درصدی بودجه عمرانی شهرداری قم در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری قرآن ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در ساختمان شهرداری مرکز برگزار شد با اشاره به عملکرد عمرانی شهرداری قم در سال ۹۶ اظهار کرد: در شهر قم برنامه‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی پیش بینی شده منوط به برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدتی است که در بودجه سالیانه وجود دارد.

وی افزود: در سال ۹۶ در بخش عمرانی عملکرد شهرداری قم در ردیف‌های مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی ۹۶ درصد عملکرد داشتیم یعنی تقریبا همه پروژه‌هایی که در قالب بودجه تعریف شد به انجام رسید.

معاون فنی و عمرانی شهردار قم با اشاره به وقوع انتخابات و تغییرات در شورای شهر در سال گذشته گفت: اینها مواردی بود که تأثیرات خود را بر اجرای پروژه‌ها می‌گذاشت و مسائل اقتصادی هم می‌توانست موجب رکود در اجرای پروژه‌ها شود.

وی با اشاره به افتتاح چند پروژه بزرگ در سال گذشته اظهار کرد: در این سال تمام پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شد وبه بهره برداری رسید.

قاری قرآن با اشاره به اجرای پروژه‌های جدید در سال گذشته افزود: پروژه‌های تقاطع ولیعصر و رمپ و لوپ پل ۹ دی از جمله این پروژه ها هستند.

به گفته وی شهرداری قم در نیمه دوم سال افتتاحیه خاصی نداشت اما پروژه‌هایی بود که به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

تکمیل بلوار زائر

معاون شهردار قم افزود: زیر گذر کریمی، بلوار زائر، رمپ و لوپ ۹ دی در سال گذشته در نیمه دوم تکمیل شده است که طی برنامه‌ای افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی سال ۹۷ شهردار قم افزود: بودجه پیشنهادی ما دو هزار و ۱۰۰ میلیاردی بود که در نهایت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب و هزار و ۴۰۰ میلیارد یعنی ۸۰ درصد بودجه عمرانی تعریف شد.

قاری قرآن با اشاره به پخش بودجه عمرانی در معاونت‌های مختلف اظهار کرد: بیشترین حجم بودجه فنی عمرانی و مالی اقتصادی است که ۲۵۰ میلیارد تومان پروژه در معاونت فنی عمرانی قرار داده شده که پروژه‌های عمرانی خالصی است که قرارداد بسته می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری پروژه‌های آسفالت و شبکه انهار در مناطق افزود: مناطق یک تا منطقه هشت بالغ بر ۵۰ درصد پروژه های عمرانی را دارند که پروژه‌های کوچک و در حد منطقه است.

معاون شهردار قم خاطرنشان کرد: از هزار و ۴۰۰ میلیارد حدود ۸۰۰ میلیارد تومان خالص پروژه‌های عمرانی است. ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه تملک پروژه و بقیه پروژه هایی مانند خدمات شهری و سرمایه گذاری و ... است.

اجرای ۳۰۰ هزار تن آسفالت در سال گذشته

وی با اشاره به پیگیری پروژه آسفالت در چهار پنج سال آینده در شهر قم گفت: در سال گذشته پیش بینی ۲۵۰ هزار تن آسفالت برای معابر داشتیم که تا پایان سال بیش از ۳۰۰ هزار تن آسفالت انجام شد که کلیه مناطق و معابر فرعی و کوچه پس کوچه را در برمی‌گرفت.

قاری قرآن معتقد است حداقل سه یا چهار سال آینده را باید با همین شیب جلو برویم تا شهر به کیفیتی در آسفالت برسد.

وی با اشاره به پیگیری پروژه های شاخص در سال آینده اظهار کرد: مهم ترین پروژه‌ای که الان داریم تقاطع غیر همسطح ولیعصر است. این پروژه سه سطحه است که تلاقی با ایستگاه مترو هم دارد.

معاون فنی عمرانی شهردار قم با اشاره به اینکه در فاز نخست این پروژه روگذر افتتاح می‌شود گفت: پروژه الان ۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و وضعیت آن نسبت به برنامه زمان بندی ۱۰ درصد بهتر است.

وی با اشاره به اینکه انتهای نیمه اول سال جاری پل روگذر به بهره برداری می‌رسد خاطرنشان کرد: تا انتهای سال هم دوربرگردان بالای پل به بهره برداری می‌رسد و برنامه زمان بندی پیش بینی شده در نهایت ما را به سال ۹۸ می‌برد.