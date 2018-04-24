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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

ورود سامانه بارشی به جو کرمانشاه/آبگرفتگی معابرعمومی و کاهش دما

ورود سامانه بارشی به جو کرمانشاه/آبگرفتگی معابرعمومی و کاهش دما

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود سامانه بارشی جدید به جو استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این سامانه علاوه بر کاهش دما، سبب رعد و برق و آبگرفتگی معابر خواهد شد.

محمدخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: براساس بررسی آخرین داده های هواشناسی از امروز تا اواسط روز پنج شنبه به استثنای افزایش دمای هوا و در بعضی ساعات افزایش ابر، پدیده قابل ذکری برای سطح استان نخواهیم داشت.

 وی افزود: به دنبال این وضعیت از بعدازظهر پنجشنبه تا دوشنبه هفته آینده، با گذر سامانه ای بارشی از جو منطقه به تناوب شاهد بارندگی در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش که در روز پنجشنبه به طور پراکنده خواهد بود، از عصر روز جمعه و طی ساعاتی از روزهای شنبه و یکشنبه به خصوص در نیمه جنوبی استان، نمود بیشتری دارد.

خسروی تصریح کرد: این سامانه علاوه بر کاهش دمای روزانه، در بعضی ساعات سبب رعد و برق و آبگرفتگی معابر بخصوص در نواحی ذکر شده، خواهد شد.

کد مطلب 4279941

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