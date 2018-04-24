بحرین به دنبال محاکمه «شیخ علی سلمان» به اتهام جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه بحرین صبح امروز سه شنبه ۲۴ آوریل (۳ اردیبهشت) آخرین جلسه از محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بزرگترین جریان معارض رژیم آل خلیفه را برگزار نموده و اعلام کرد ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) علیه وی حکم صادر خواهد کرد.

شیخ علی سلمان که هم اکنون آخرین سال از محکومیت ۴ ساله پیشین خود را در زندان سپری می کند با پرونده سازی جدید متهم شده است که در اوایل انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱ به جاسوسی برای قطر و توطئه با این کشور برای براندازی رژیم آل خلیفه اقدام نموده است. این اتهامات به تماسهای تلفنی ای بر میگردد که شیخ علی سلمان و دیگر اعضای جمعیت الوفاق با مسئولین قطری برای حل بحران سیاسی در بحرین داشته اند.

این در حالی ست که این تماسها به عنوان جزیی از طرح واسطه گرانه آمریکایی-سعودی- قطری صورت گرفته و پادشاه بحرین و ولیعهدش خود یکی از طرفهای این طرح و در جریان تمامی این تماس ها و مکالمات بوده اند. بحرین اکنون و با گذشت هفت سال از آن مکالمات، صداهای ضبط شده را به نحوی مونتاژ، تقطیع و تدوین نموده که بتواند علیه شیخ علی سلمان مجددا پرونده سازی کرده و وی را همچنان در بازداشت نگه دارد و همچنین از طرف دیگر در کشمکش های موجود با قطر ضربه دیگری به قطر نیز زده باشد.

گفتنی است انتخابات مجلس بحرین اکتبر پیش رو (مهر ماه) برگزار خواهد شد و جمعیت الوفاق به رهبری شیخ علی سلمان که حائز بیشترین آرای مردم در انتخابات سابق بوده از دوره پیشین مشارکت در انتخابات را تحریم نموده است.