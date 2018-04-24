تخریب منزل اسیر فلسطینی از سوی صهیونیستها در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به شهر جنین در شمال کرانه باختری اقدام به تخریب منزل یک اسیر فلسطینی کردند.

بر اساس این گزارش؛ نظامیان رژیم صهیونیستی منزل احمد جمال قنبع را تخریب کردند که به دنبال آن درگیری میان ساکنان شهر جنین و نظامیان رژیم صهیونیستی رخ داد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی با گلوله جنگی و پلاستیکی و گاز اشک آور به سوی فلسطینی ها حمله ور شدند و جوانان فلسطینی نیز اقدام به پرتاب سنگ و آتش زدن لاستیک کردند.

صهیونیستها احمد جمال قنبع را چند ماه قبل به جرم مشارکت در قتل حاخام اسرائیلی در نزدیکی نابلس بازداشت کردند.