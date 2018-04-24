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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

میزان بارش ها در چهارمحال و بختیاری به ۲۳۶ میلی متر رسید

میزان بارش ها در چهارمحال و بختیاری به ۲۳۶ میلی متر رسید

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری به ۲۳۶ میلی متر رسیده است.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری به ۲۳۶ میلی متر رسیده است.

وی با اشاره به کاهش بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارندگی سالجاری چهارمحال و بختیای نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه ۵۸ درصد کاهش دارد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر میزان بارندگی سال زراعی چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی کامل حدود ۵۹ درصد کاهش دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین بارش های سامانه بارشی روز دوشنبه در شهرستان کوهرنگ گزارش شده است.

کد مطلب 4279950

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