صدور رای برای ۱۵ پرونده مرتبط با اغتشاشات/پرونده اسیدپاشی باز است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خسروی‌وفا پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ارتباط با پرونده سقوط هواپیمای تهران – یاسوج اظهار داشت: با توجه به سقوط این هواپیما در استان اصفهان، پرونده در دادسرای سمیرم تشکیل و از همان لحظات اولیه‌ی سقوط هواپیما بازپرس به همراه معاون بازرسی و نظارت اعزام شد.

وی با بیان اینکه با موافقت ریاست قوه قضائیه پرونده از سمیرم به اصفهان احاله شد و در حال حاضر در دادسرای اصفهان رسیدگی می شود، ابراز داشت: بازپرس پرونده از لحظه نخست تاکنون در تمام مراحل پرونده حضور داشت و حتی همراه هیئت اعزامی به فرانسه برای بازبینی جعبه سیاه بوده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در حضور بازپرس پرونده، بازبینی از جعبه سیاه انجام و مراحل به عنوان مدارک پرونده، فیلمبرداری و ضمیمه شده است، ابراز داشت: تاکنون موقعیت ۵۹ نفر از جانباختگان شناسایی و شکایات بیش از دو سوم از اولیای دم توسط بازپرس پرونده اخذ شده است.

پرونده سقوط هواپیمای تهران - یاسوج در مرحله کارشناسی

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این پرونده مراحل کارشناسی خود را طی می کند، بیان داشت: گروه های ۱۱ گانه مانند امداد و نجات، شواهد عینی، عوامل انسانی، فنی و غیره باید نظر کارشناسی خود را در این زمینه اعمال کنند.

خسروی‌وفا تاکید کرد: از تمام افراد مرتبط با پرواز نظرات مورد نیاز اخذ شده است و پس از اعلام نظرات پرونده در دادگستری اصفهان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۶۳.۹ درصد پست‌های اداری دادگستری خالی است

وی با تصریح بر اینکه به دلیل برخی مشکلات و عدم مجوز قضایی در ارتباط با استخدام در دادگستری اصفهان هم اکنون چهار هزار و ۳۵۹ پست مصوب داریم، گفت: با این وجود در حال حاضر تنها یک هزار و ۷۴۲ پست دارای نیرو داریم و مابقی خالی مانده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه هم‌اکنون دو هزار و ۷۸۴ پست بلاتصدی باقی مانده است، ابراز داشت: ۶۳.۹ درصد پست‌های اداری دادگستری خالی است و ۳۶ و یک دهم تنها پر شده است.

وی تصریح کرد: این امر موجب شده است که همکاران ما تحت فشار کاری زیادی قرار بگیرند و دارای مشکلاتی در این راستا باشند چراکه در کشور پایین ترین نیرو را نسبت به همکاران قضایی داریم.

خسروی وفا با اشاره به اینکه با توجه به استخدام‌های جدید ۴۴۰ نیرو قرار است جذب دادگستری اصفهان شود، تاکید کرد: در این شرایط نیز بیش از ۵۰ درصد پست‌ها خالی خواهد ماند اما به یقین برای ما بسیار کمک کننده است.

۴۴ درصد از پست های قضایی بلاتصدی است

وی در ارتباط با میزان تصدی پست‌های قضایی اظهار داشت: یک هزار و ۱۶۰ پست قضایی در استان اصفهان داریم به نوعی که ۶۵۰ همکار قضایی دارای پست هستند اما ۴۴ درصد از پست های قضایی نیز بلاتصدی است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه بر این اساس در بخش و حوزه مربوط به کارمندان مشکل جدی داریم، گفت: همچنین ما به شدت دارای کمبود فضای فیزیکی هستیم به نوعی که برای راه اندازی یک دادگاه جدید با مشکل مواجه ایم که این امر عنایت ویژه دولت را نسبت به دستگاه قضایی می طلبد.

وظیفه ما حمایت از سرمایه گذاری در استان اصفهان است

وی با اشاره به حمایت‌های دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان داخلی ابراز داشت: همانطور که توسط دستگاه قضایی تبیین شده است وظیفه ما حمایت از سرمایه گذاری در استان اصفهان بوده و هست که خروجی آن حمایت از کالای ایرانی است.

خسروی وفا با اشاره به اینکه سال گذشته با اتاق بازرگانی جلسات مختلفی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران داشتم و امسال نیز این روال ادامه خواهد داشت، گفت: در سال‌های گذشته شاهد تعطیلی برخی کارخانجات در استان بودیم، ما در این زمینه مکاتبه با وزرا و بانک ها برای رفع مشکلات داشتیم و همه اینها در راستای حمایت از سرمایه گذاری انجام شده است.

پرونده اسیدپاشی اصفهان همچنان مفتوح است

وی در ارتباط با سرنوشت پرونده اسیدپاشی اصفهان نیز ابراز داشت: این پرونده در دادگاه منتهی به صدور رای شده است به نوعی که در بخش مربوط به پرداخت دیه حکمی نیز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه برای سه نفر از چهار نفر پرونده اسیدپاشی اصفهان حکم قطعی صادر و دیه وصول شد، گفت: در ارتباط با شناسایی فرد یا افراد اسیدپاش در این پرونده تاکنون به نتیجه ای نرسیدیم و بر این اساس پرونده مفتوح است و تا زمان شناسایی افراد مجرم به طول خواهد کشید.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با حقوق قضات هیئت علمی دانشگاه گفت: حقوق قضات هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست.

خسروی‌وفا در ارتباط با ایفای حقوق کشاورزان و مردم اصفهان در ارتباط با موضوع آب اظهار داشت: کمبود آب واقعیتی است که وجود دارد، در سال آبی جاری به شدت با کاهش بارندگی مواجه هستیم و بر این اساس مدیریت استان بیشتر آب شرب را مدنظر قرار داده است.

کمک به رفع مشکلات آبی اصفهان

وی با اشاره به اینکه استاندار اصفهان در طول این مدت تلاش‌های فراوانی در ارتباط با رفع مشکلات آب اصفهان انجام داده است، گفت: امیدواریم لطف الهی و بارش رحمت الهی بسیاری از مشکلات رفع شود اما ما به عنوان دستگاه قضایی و عضو شورای تامین استان در راستای کمک به رفع موضوع و هم دوری از تنش فعالیت داریم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درارتباط با پرونده افرادی که در اغتشاشات دیماه سال گذشته در اصفهان دستگیر شدند، گفت: در هفت حوزه قضایی افرای دستگیر و بر این اساس پرونده‌هایی در هفت شهرستان تشکیل شد که ۱۵ پرونده در این هفت شهرستان منتهی به صدور حکم شده و در مابقی پرونده‌ها افراد دستگیر شده پس از یکی دو روز آزاد شدند.

۱۲ پرونده اغتشاشات استان مربوط به شهرستان اصفهان بود

وی با تاکید بر اینکه از این ۱۵ پرونده ۱۲ مورد مربوط به شهرستان اصفهان و سه مورد شهرستان‌های دیگر بوده است، بیان داشت: به دلیل اینکه احکام دادگاه بدوی قطعی نشده است در حال حاضر امکان ارائه اطلاعات بیشتری وجود ندارد.

خسروی وفا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه بازرسی پنهان از دستگاه قضایی استان توسط هیئتی از تهران انجام شده است، تصریح کرد: بر این مبنا رفتار و نحوه عملکرد همکارانی که نسبت به آنها مطالبی مطرح بود به شکل پنهان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه نهایی توسط سخنگوی قوه قضائیه و معاون اول اعلام می شود.