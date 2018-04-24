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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

مدیر کل میراث فرهنگی فارس خبرداد:

ثبت ۷۲ اثر تاریخی غیر منقول استان فارس در فهرست آثار ملی

ثبت ۷۲ اثر تاریخی غیر منقول استان فارس در فهرست آثار ملی

شیراز- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: با ثبت ۷۲ اثر تاریخی غیر منقول در سال ۱۳۹۶ تعداد آثار ثبتی استان به ۲۹۵۴ اثر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، مصیب امیری با بیان مطلب فوق اظهار داشت: استان فارس غنی‌ترین و متنوع ترین ذخایر تاریخی در دوره های مختلف را دربین استان های کشور داراست، همچنین وجود جاذبه های طبیعی و گردشگری به اهمیت این موضوع می افزاید.

وی با اشاره به اینکه استان فارس با اختصاص حدود ۱۰ درصد آثار ثبتی کشوردر رتبه تخست کشور قرار دارد ادامه داد: بیشترین آثار تاریخی استان به ترتیب در شهرستانهای شیراز، مرودشت ، کازرون و لارستان ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس اظهار داشت: نخستین اقدام در تمامی امور مطالعاتی و پژوهشی و انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی ، ثبت اثرمورد نظر است که اداره کل میراث فرهنگی فارس در سال ۹۶، با اولویت قرار دادن یکی از برنامه های خود در راستای ثبت آثار تاریخی-فرهنگی، با ثبت ۷۲ اثر تاریخی غیر منقول و۳۳ شی تاریخی منقول مربوط به دوره هخامنشی در فهرست میراث ملی، گام مهمی در راه مرمت و احیا این آثار برداشت.

این مقام مسئول با تاکید به ادامه روند ثبت آثار تاریخی و تکمیل وارائه پرونده های آنها، به مستند نگاری بافتهای تاریخی استان اشاره و خاطر نشان کرد: شهر شیراز با بافتی بالغ بر ۳۶۰ هکتار یکی از منسجم ترین این بافتها محسوب می شود که آثار بسیار ارزشمندی در دل آن نهفته است و در جهت دفاع از هویت این بافت ارزشمند و حفظ انسجام و یکپارچگی آن، در حال حاضر اولویت این اداره کل، ثبت بناهای ارزشمند بافت تاریخی شیراز است.

کد مطلب 4279964

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