تصویب طرح اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری به صورت الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران دستور دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با رای اعضا به تصویب رسید.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در مقام طراح گفت: در طول سالیان گذشته انواع معاملات در شهرداری به صورت پراکنده انجام می شد و مذاکرات آن نیز تجمیع نشده است.

وی با اشاره به تصویب قانون مشابه در دولت تاکید کرد: هر روز که بگذرد قراردادها به صورت غیر شفاف انجام می شود که ضرورت شفاف سازی هرچه سریعتر آنها احساس می شود.

آروین گفت: این طرح پیش بینی کرده است که از سال ۹۸ تنها بودجه برای معاملاتی در نظر گرفته شود که در سامانه ثبت شده اند.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح گفت: قانونی مشابه پیش از این مورد تصویب قرار گرفته و تصویب این طرح احتمال اختلال در مصوبه پیشین را ایجاد می کند.

سید حسن رسولی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران به عنوان موافق طرح گفت: یکی از تعهدات ما به مردم و به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در شهرداری و ایجاد عدالت در دسترسی به اطلاعات و مبارزه با انحصار است.

آروین در پاسخ به مخالفت مرتضی الویری تاکید کرد: سامانه راه اندازی شده مختص به املاک است ولی آنچه در این طرح مورد بررسی است موضوع مناقصات است.