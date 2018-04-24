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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۸

کشف سیاره ای که ۹۹ درصد نور تابیده شده را جذب می کند

کشف سیاره ای که ۹۹ درصد نور تابیده شده را جذب می کند

محققان سیاره ای خارج از منظومه شمسی کشف کرده اند که ۹۹ درصد نور تابیده شده به خود را جذب می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوساینتیست، این سیاره یکی از تاریک ترین اجسام آسمانی کشف شده است.

سیاره Wasp-۱۰۴b به دلیل شباهت زیاد با مشتری به «Hot Jupiter»نیز مشهور است. ذرات موجود در اتمسفر متراکم این سیاره تقریبا تمام نور را جذب می کنند. Wasp-۱۰۴b چنان نزدیک ستاره میزبان خود است که ابرهای اطراف آن نیز به دلیل برخورد اشعه ها از بین می روند. به همین دلیل لایه ای ضخیم از اتم های پتاسیم و سدیم  که به لایه مه اطراف سیاره تعلق دارند، تمام نور تابیده شده را جذب می کنند.

این بدان معناست که سیاره شبیه یک توده تیره و به رنگ بنفش تا قرمز آتشین به نظر می رسد و درخشش آن نیز نامحسوس است.

کارشناسان این سیاره عجیب را از روی رصد سایه آن روی ستاره میزبانش کشف کردند. میزبان Wasp-۱۰۴b یک ستاره کوتوله زرد رنگ است که ۴۶۶ سال نوری با صورت فلکی Leo فاصله دارد.

 محققان توانستند مدار زدن این سیاره روی سطح ستاره را رصد کنند. هر بار مدار زدن این سیاره ۱.۷۵ روز طول می کشد.

محققان دانشگاه Keele با  بررسی اطلاعات تلکسوپ فضایی کپلر این سیاره را کشف کردند. سیارات «Hot Jupiter» سیارات گازی عظیم خارج از منظومه شمسی هستند که از لحاظ فیزیکی شباهت زیادی به مشتری دارند اما مدت مدار آنها کمتر از ۱۰ روز است.

کد مطلب 4279969
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • فاطمه بیات IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خوب بود

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