«هفته سلامت» فرصتی برای دسترسی عادلانه ایرانیان به خدمات سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی بهادر با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در اقدامی شایسته، یک هفته را به صورت ویژه و اختصاصی به موضوع سلامت معطوف کرده است، افزود: این مناسبت ملی، تلنگری برای اذهان یکایک ما و به ویژه مسوولان است تا با انگیزه ای مضاعف، پرتوان و مصمم، در انتشار رایحه سلامت در جای جای این مرز و بوم، سهیم شویم.

او با بیان اینکه امسال، سازمان جهانی بهداشت، در آستانه ورود به هفتادمین سال فعالیت خود، شعار سال را به موضوعی اختصاص داده که تمامی ساکنان کره زمین را در برمی گیرد، ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این زمینه کارنامه ای درخشان برای خود رقم زده و به الگویی در «پوشش همگانی نظام سلامت» دست یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، «طرح تحول نظام سلامت» را نمود گویای این امر برشمرد که پس از سال ها تلاش جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به شبکه نظام سلامت در کشور، با تعریف بسته های خدمتی روزآمد و کارشناسی شده، بهداشت و درمان را تا دورافتاده ترین نقاط خاک ایران و همچنین حاشیه شهرها تسری بخشید و امروز، تاکیدات موثر مقام معظم رهبری در دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، بیش از هر زمانی، کام ایرانیان را شیرین کرده است.

دکتر بهادر اضافه کرد: در استان فارس، پشتوانه دیگری به نام برنامه «پزشک خانواده»، سنگ بنای توسعه خدمات سلامت را مستحکم تر ساخته و مردم استان با دسترسی آسان به تیم پزشک خانواده خود، مراقبت های سلامت را به نحو گسترده تری، دریافت می کنند.

او با معرفی شعار «پوشش همگانی سلامت؛ برای همه، در همه جا»، به عنوان محور فعالیت های هفته ملی سلامت سال ۹۷، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز از ماه ها پیش، برای هماهنگی مجموعه بزرگ خود در استان فارس در راستای تحقق کارامد اهداف این هفته، عزم خود را به کار بسته تا ضمن تجلی جلوه های خدمت و انعکاس آن به مخاطبان حقیقی که همانا آحاد جامعه هستند، به ارائه گسترده تر خدمات سلامت در این هفته بپردازد.

برپایی ایستگاه های سلامت در اقصی نقاط استان فارس، از جمله مواردی بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یکی از برنامه های این هفته از آن یاد کرد و افزود: در این ایستگاه ها که تمامی بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و درمان، دانشکده ها و دیگر زیرمجموعه های دانشگاه در برپایی آن ها بسیج شده اند، خدماتی نظیر سنجش فشارخون، قند خون، تناسب قد و وزن، مشاوره های تغذیه، سلامت دهان و دندان و سلامت روان، به بازدیدکنندگان ارائه می شود.

دکتر بهادر از برگزاری سمینارها و همایش های سلامت، اجرای برنامه های آموزشی در حاشیه شهرها، روستاها و جوامع عشایری استان، همچنین سخنرانی مسوولان دانشگاه در آئین های سیاسی عبادی نمازجمعه، برگزاری مسابقات ورزشی، کوهنوردی و پیاده روی خانوادگی، به عنوان دیگر برنامه های پیش بینی شده یاد کرد.

او در ادامه به ارائه خدمات سلامت دهان و دندان، با استقرار سه کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق محروم و حاشیه شهرهای استان در طول هفته ملی سلامت اشاره کرد و ادامه داد: واحدهای دانشگاه نیز در طول این هفته با توسعه تعامل های بین بخشی، برای انعکاس پیام هفته ملی سلامت و دستیابی به اهداف آن، تلاش می کنند؛ همگام با این فعالیت ها و با توجه به اهمیت رسانه ها در آگاهی بخشی عمومی، به ویژه در دنیای کنونی، برای انعکاس این فعالیت ها در ابعاد گوناگون رسانه ای و فضای مجازی نیز برنامه ریزی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معرفی روزشمار این هفته، به ترتیب، یکم اردیبهشت؛ عدالت در دسترسی به خدمات سلامت؛ حق مردم، مسوولیت حکومت، دوم اردیبهشت، سلامت برای همه، در همه جا، سوم اردیبهشت؛ مقابله با آسیب های اجتماعی، تعهد و مسوولیت پذیری نهادهای موثر، چهارم اردیبهشت؛ حمایت از فقرا در دسترسی به خدمات سلامت، پنجم اردیبهشت؛ ترویج سبک زندگی سلامت محور، ششم اردیبهشت؛ اجتماعی شدن سلامت؛ انسجام اجتماعی، نشاط اجتماعی و هفتم اردیبهشت؛ منابع پایدار، جامعه سالم، یادآور شد: برنامه های پیش بینی شده به تناسب این روزشمار، به اجرا درمی آید.

هفته ملی سلامت، از یکم تا هفتم اردیبهشت، با شعار «پوشش همگانی سلامت؛ برای همه، در همه جا»، گرامی داشته می شود.