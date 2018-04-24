نفوذ تفکر داعش به دلیل کم اطلاعی از عمق محتوای دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار با مفتی اعظم تاتارستان اظهارکرد: وظیفه مراکز فرهنگی جهان اسلام مصونسازی مسلمین در برابر تهاجم غرب و تکفیریهاست.
وی افزود:اگر ملتها در شناخت معارف دینی عمیق شوند، میتوانند در مقابل هجوم دشمن و افکار باطل ایستادگی کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: دلیل اینکه تفکرات افراطی و تکفیری مانند داعش و القاعده در کشورهای اسلامی عدهای را تحت تأثیر قرار میدهند، کماطلاعی از عمق محتوای دین است.
وی خاطرنشان کرد: نباید به موفقیتهای به دست آمده در مقابل تکفیریها قانع شویم؛ تداوم اقدامات فرهنگی و اعتقادی برای مصون سازی مردم در برابر القائات و انحرافات این گروهها همچنان یک ضرورت اساسی است.
رئیسی گفت: اگر در مراکزی مانند چچن، عراق و سوریه به صورت جدیتر و قبل از نضجگیری تفکرات افراطی کار فرهنگی لازم صورت میگرفت، شاید هزینهها کمتر میبود.آنچه میتواند نجات بخش مسلمین باشد، اسلام نابی است که مفسر آن اهل بیت(ع) هستند.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد:امروز که رشد و توجه به معنویت در بین جوانان غربی و شرقی رو به افزایش است، قدرتهای استکباری و سلطه جو میخواهند در جهان اسلام دین را امری فردی و شخصی معرفی کنند که در هیچ یک از شئون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... حضور و دخالت ندارد، در حالی که ما آنچه از آیات قرآن و سیره نبوی میآموزیم، ضرورت حکمفرمایی دین در تمام شئون زندگی است.
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