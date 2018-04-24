افتتاح نمایشگاه هفته سلامت در مرکز آموزشی درمانی نمازی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه همزمان با آغاز هفته ملی سلامت، با حضور دکتر احمد حسین زاده سرپرست، دکتر مهدی ماهر مدیر،فاطمه تیموری مدیرخدمات پرستاری، جمعی از مسئولان، پرستاران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی نمازی با محوریت شعار «پوشش همگانی سلامت؛ سلامت برای همه، در همه جا» افتتاح شد.

طاهره رستمی دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت بیمارستان نمازی با اعلام برنامه های هفته سلامت، گفت: سنجش فشار خون، قد، وزن و توده بدنی، مشاوره تغذیه، روانشناسی، آموزش چهره به چهره، توزیع بروشور، پخش اسلایدهای آموزشی برای مراجعان در سالن نرگس، پخش پیام های بهداشتی، آموزش چهره به چهره بهداشت دست از برنامه های غرفه سلامت در مرکز آموزشی درمانی نمازی است.

وی افزود: این غرفه تا پایان هفته سلامت، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۷ به مراجعه کنندگان خدمات سلامت ارائه می دهد.

عفت امدادی کارشناس آموزش بیمارستان نمازی نیز در حاشیه این افتتاحیه اعلام کرد: در نخستین روز از هفته سلامت با شعار «عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، حق مردم، مسئولیت حکومت» و با توجه به تعداد مراجعان از اقصی نقاط کشور به مرکز آموزشی درمانی نمازی؛ بر این باوریم که بتوانیم در ارائه خدمت رسانی عدالت محور باشیم.