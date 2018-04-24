به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری اصفهان، فریبرز امیری معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اصفهان در نشست مشترک کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان، با اشاره به اولویت های کاری این ستاد براساس محورهای تعیین شده، اضافه کرد: محورهای تعیین شده باید دسته بندی و براساس زمان و مکان مورد بررسی قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اصفهان با بیان اینکه اوقات فراغت به عنوان چهارمین صنعت جهان مطرح است، اظهار داشت: هرچه آگاهی و اطلاعات خود را در جهت غنی سازی اوقات فراغت افزایش دهیم، قطعا با خروجی بهتری مواجه خواهیم شد.

وی افزود: هدف از غنی سازی اوقات فراغت جوانان، ایجاد شادی و نشاط در جامعه است که دستگاه ها باید با این هدف، برنامه های خود را تدوین نمایند.

امیری بر اهمیت درج برنامه های تدوین شده در پورتال اوقات فراغت اشاره و تأکید کرد: دستگاه های اجرایی شهرستان باید برنامه محور بوده و کلیه برنامه های مربوط به اوقات فراغت را بر روی این پورتال قرار دهند و با اطلاع رسانی سریع و آسان به خانواده ها بستر را برای بهینه سازی اوقات فراغت آنان فراهم سازند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اصفهان با تأکید بر لزوم سخنرانی ائمه جمعه پیرامون موضوع جوان، گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان باید نسبت به تهیه محتوای سخنرانی ائمه جمعه پیرامون موضوع جوانان بالاخص در حوزه سلامت و ورزش و جوانان اقدام نمایند.

وی پیرامون راه اندازی خانه جوان نیز افزود: شهرداری همکاری لازم را با نماینده سازمان های مردم نهاد به منظور راه اندازی خانه سازمان های مردم نهاد جهت حضور جوان انجام داده، که این امر بستر مناسبی را برای استفاده از پتانسیل های بخش غیردولتی فراهم می سازد.

امیری تصریح کرد: دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان باید ظرف مدت ۱۰ روز آینده نسبت به تشکیل کمیته بازرسی از پایگاه های اوقات فراغت دستگاه های اجرایی اقدام و دستگاه ها نیز رابطین خود را به دبیرخانه معرفی نمایند.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه های اوقات فراغت به دبیرخانه ستاد اعلام کنند، افزود: فعال ترین و پرمخاطب ترین دستگاه ها و همچنین ایده های برتر، کارشناسان و سازمان های مردم نهاد فعال، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اصفهان تأکید کرد: برنامه های آموزش و پرورش، شهرداری اصفهان و اداره ورزش و جوانان باید به صورت محله محور بوده و در همه نقاط کلانشهر اصفهان قابل دسترس باشد.

امیری درخصوص طرح تحول سلامت نیز افزود: این طرح در کاهش هزینه های بهداشتی، گسترش عدالت در کلیه نقاط و گستره جغرافیایی بسیار مؤثر بوده که امیدواریم موانع موجود در این زمینه برطرف گردد.