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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

رئیس فدراسیون فوتبال:

باید به فوتبال نگاه ویژه‌ای داشته باشیم

باید به فوتبال نگاه ویژه‌ای داشته باشیم

کرج – رئیس فدراسیون فوتبال گفت: باید به فوتبال نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، این رشته ورزشی با توجه به هیجانی که دارد باید به بهترین شکل اداره شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعدازظهر سه‌شنبه در مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان البرز، ضمن تشکر از کاندیداهای پست ریاست این هیئت، اظهار کرد: همه این عزیزان برای خدمت به فوتبال وارد این میدان شده‌اند.

وی تأکید کرد: از کسی که به‌عنوان رئیس هیئت فوتبال انتخاب می‌شود می‌خواهیم با مهیاکردن شرایط فوتبال این استان را در مسیر رشد قرار دهد.

رئیس فدراسیون فوتبال بابیان اینکه باید به فوتبال نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، گفت: اعتقاد بنده این است که این رشته ورزشی با توجه به هیجانی که دارد باید به بهترین شکل اداره شود.

کد مطلب 4279995

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