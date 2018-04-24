رفتار مسئولان نباید به قانون و ضابطین آن خدشه وارد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان مهدوی با اشاره به برخی از سیاست زدگی ها و حزب بازیهای برخی مسئولین کشور گفت: افرادی که اغراض سیاسی دارند و پیرو مکاتب سکولار هستند از مخالفان نظارت مردم بر دولت و حاکمیت و نظارت مردم بر مردم هستند، این نظارت عمومی که همان امر به معروف و نهی از منکراست یکی از ساختارهای متعالی نظام سازِ اجتماعی در اسلام است که با اجرای اصل هشتم قانون اساسی و قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر باید به اجرا در بیاید.

وی عنوان کرد: برخی(هرچند کم هستند) همسو با جریان های ضد دین و ضد انقلاب خارجی، خواسته یا ناخواسته در داخل حرکت کرده و دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود حتی به قیمت لگدمال کردن حق، قانون و دین خدا هستند.

وی بیان کرد: امروزه شاهد آنیم که اگر کسی کشف حجاب کرد یا بد حجاب در معابر عمومی وانظار ظاهر شد و مأمورین و ضابطین قانونی حاکمیت بر طبق قانون با آن شخص خطاکار و مجرم برخورد کردند مورد شماتت قرار می گیرند، این در حالی است که طبق قانون، حجاب یک مسأله شخصی و ظاهری نیست که هر کسی هر طور خواست با آن برخورد کند.

مهدوی با اشاره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشت: طبق این قانون هر کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام کند علاوه بر کیفر عمل به حبس و یا شلاق محکوم می شود، باید از آن نماینده مجلسی که خود را نماینده زنان با عفت و مؤمن کشور می داند پرسید آیا شما قانونی که خود مجلس تصویب کرده را قبول ندارید که اینگونه و به قصد پیشبرد اهداف سیاسی خود به مأمورین قانون ایراد می گیرید و کار قانونی مامورین را خطا توصیف می کنید.

مهدوی خاطر نشان کرد: برخی مسئولان نباید به گونه ای رفتار کنند که به قانون و ضابطین آن خدشه وارد شود. اگر مأمورین نیروی انتظامی که تجلی حاکمیت در جامعه هستند در برخورد خود دچار اشتباه رفتاری و خطایی بشوند این خود طبق قانون قابل پیگیری است اما نباید طوری رفتار کرد و حرف زد که اگر کسی از ضابطین در این کشور خواست اقدام قانونی انجام دهد، دیگر جرأت آن را نداشته باشد و مردم نیز این عمل واجب الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با اشاره به برخی احادیث نقش و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را بازگو کرد و گفت: یکی از کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر این است که جای خوب و بد عوض نشود اما وقتی اجازه اجرای این واجب فراموش شده را حتی در چارچوب و ساختار پیش بینی شده حاکمیتی نمی دهیم چگونه انتظار داریم در لایه های مردمی و حتی نسبت به حاکمیت تجلی و تحقق پیدا کند.

مهدوی ضمن تشکر از عملکرد مقتدرانه نیروی انتظامی در برخورد با قانون شکنان افزود: به احتمال زیاد حوادثی از قبیل آنچه که این روزها در شبکه های اجتماعی از برخورد گشت ارشاد میان مردم دست به دست می شود اتفاقی نیست و از قبل برنامه ریزی شده است، نیروهای امنیتی و انتظامی باید حساب شده تر نسبت به این اتفاقات اقدام کنند.