احتمال برگزاری نشست آژانس در ژانویه درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلماتها در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کردند که که 35 عضو شورای حکام آژانس ممکن است در ماه ژانویه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل را علیه برنامه های هسته ای ایران مورد بحث و بررسی قرار دهند.

روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای علیه ایران به تصویب رساند که در آن علاوه بر اعمال تحریمهایی علیه ایران خواهان برچیده شده برنامه غنی سازی از سوی این کشور شده است.

قطعنامه همچنین از محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهد تا طی 60 روز گزارشی را از وضعیت تعلیق غنی سازی اورانیوم و همچنین همکاری کامل ایران با تحقیقات آژانس ارائه دهد.

یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در این باره می گوید : این مسئله که در ژانویه نشستی برگزار خواهد شد کاملاً روشن نیست اما من بر این باورم که اگر این اتفاق بیفتد در آن آئین نامه ای تنظیم خواهد شد. شورای حکام به عنوان یک نهاد کنترل و اداره کننده ممکن است نیاز به این داشته باشد تا به دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام قطعنامه دستور دهد".

البرادعی گفته است که آژانس آن بخش هایی از قطعنامه را که به عهده اش گذاشته شده اجرا خواهد کرد.

در قطعنامه 1737 از آژانس خواسته شده است تا تعلیق فعالیت های هسته ای حساس مربوط به تکثیر سلاح های هسته ای از جمله فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و کار درباره پروژه های مربوط به آب سنگین و اروانیوم غنی شده را که می تواند برای تولید انرژی و بمب مورد استفاده قرار گیرد، مورد تائید قرار دهد.

در قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت، همچنین معامله های مربوط به تمامی اقلام هسته ای ، تجهیزات، کالاها و فناوری که می تواند برای فعالیت ها یا توسعه سیستم های تسلیحات هسته ای کمک کند، ممنوع شده است.

اما در عین حال این دیپلمات ارشد اروپایی که نامی از او برده نشده، می گوید: نشست اضطراری از سوی آژانس احتمالاً در میانه ژانویه می تواند بطور گسترده برگزار شود و یا اگر ایرانیها اقدامی احمقانه صورت دهند درخواست نشست دیگری شود.

یک دیپلمات نزدیک به آژنس از تمایل البرادعی برای برقراری نشست در میانه ژانویه خبر داد اما وی اضافه کرد که همه اعضای شورای حکام خواستار برگزاری نشست در اواسط ژانویه نیستند و ترجیح می دهند تا مارس که نشست عادی شوراست، صبر کنند.