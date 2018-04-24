  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

همزمان با روز جهانی زمین پاک:

میدان ونک تا بوستان ملت پاکسازی شد

میدان ونک تا بوستان ملت پاکسازی شد

همزمان با روز جهانی زمین پاک ، "نه به کیسه های پلاستیکی" و صیانت از محیط زیست، شهروندان منطقه ۳ از میدان ونک تا بوستان ملت را پاکسازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عدالت امیرزاده معاون امور شهری و محیط زیست، این برنامه با هدف فرهنگ سازی در جامعه انجام می گیرد تا مردم بدانند که همه در قبال شهر مسوولیت دارند و همانطور که به نظافت منزل و محیط کار خود اهمیت می دهند به تمیزی شهر نیز توجه داشته باشند.

وی با اشاره به راه اندازی غرفه اطلاع رسانی ویژه روز جهانی زمین پاک در دانشگاه الزهرا(س) اظهار داشت: آموزش تفکیک بازیافت، توزیع بروشور و کیسه پارچه ای و .... در این غرفه ها انجام می شود.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ اظهار داشت: همچنین بوستان های ملت و بهشت مادران با مشارکت شهروندان پاکسازی شد.

وی بیان داشت: شهر مانند یک موجود زنده است و به هوا و زمین پاک نیاز دارد و همه باید بدانند که به محیط زیست توجه داشته و با احترام به حقوق شهروندان در پاکی و نظافت آن بکوشند.

هدف این طرح فرهنگ سازی عمومی در جهت بهبود کیفیت محیط زیست شهر است که مردم موثرترین و مهمترین نقش را در حفاظت از محیط زیست را برعهده دارند تا با گسترش فرهنگ بهره برداری صحیح و اصولی از این منابع عظیم خدادادی گامی موثر و پایدار در احیای این نعمت های بزرگ الهی برداریم.

کد مطلب 4280004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها