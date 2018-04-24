نظارت مستمر شرعی و بهداشتی بر تولید و عرضه مواد غذایی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در نشست با رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت: دامپزشکی نقش مهم و موثری در تامین سلامت جامعه و امنیت بیشتر مواد غذایی دارد.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای حوزه پرورش دام و طیور در تولید ثروت و ایجاد اشتغال، اضافه کرد: تغذیه یکی از مهمترین مسائل در جامعه است و حوزه کشاورزی و دامپزشکی نقشی حیاتی در این زمینه دارد

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش دامپزشکی در عرصه پرورش دام و طیور، سلامت و دفع آفات و آسیب‌ها بیان کرد: برای دامپزشکی باید سند چشم‌انداز قوی متناسب با نیازمندی‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و سند راهبردی مدیریتی تدوین شود.

وی اضافه کرد: ایران در زمینه تولید محصولات دامی جایگاه خوبی دارد و در حالی که در کشورهای منطقه شاهد آسیب‌ها و بیماری‌های متعددی در زمینه دام و طیور هستیم، در ایران مشکلات کمتری را شاهد هستیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: کنترل بیماری‌های حوزه دام و طیور در کشور و بهبود تولیدات در این حوزه با تلاش مدیران، کارشناسان و مسئولان عرصه دامپزشکی محقق شده است.

وی با تاکید بر تقویت نیروی انسانی و حضور کارشناسان قوی و توانمند در عرصه دامپزشکی افزود: باید نظارت‌های مستمر و ویژه انجام شود تا مواد غذایی از نظر بهداشتی، شرعی و فنی وضعیت مطلوبی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به جایگاه خاص استان بوشهر در تولید مواد غذایی در حوزه آبزی‌پروری و کشاورزی تاکید کرد: دامپزشکی باید برنامه‌های مناسبی برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها و آفت‌های مختلف دامی، محصولات آبزی‌پروری و کشاورزی داشته باشد.