۱۰۳ نظامی آلمانی در «مزار شریف» مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اعلام کرد که ۱۰۳ نظامی آلمانی در پایگاه نظامیان آلمان در مزار شریف مستقر شده اند.

این نظامیان در چهارچوب نیروهای حمایت قاطع وظیفه مشورت و آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان را بر عهده خواهند گرفت.

بر اساس جزئیات نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در بیانیه ای اعلام کرده است که نخستین دور از افزایش نظامیان آلمانی در افغانستان برای آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان آغاز شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده که در این دور ۱۰۳ نظامی آلمانی به پس از رسیدن به افغانستان و در پایگاه نظامیان خارجی در شمال این کشور واقع در مزارشریف مستقر شده اند.

این نیروها قرار است ماموریت خود را در پایگاه «مرمل» در مزارشریف و پایگاه «پامیر» در «قندوز» آغاز کنند.

لازم به ذکر است که بعد از درخواست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ی آمریکا مبنی بر افزایش نیروهای خارجی عضو ناتو در افغانستان، بسیاری از کشور با قبول درخواست ترامپ، نظامیانشان را در افغانستان افزایش می دهند.