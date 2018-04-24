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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

بنیاد مسکن ساماندهی کالبد روستایی را به طور جدی مدنظر قرار دهد

بنیاد مسکن ساماندهی کالبد روستایی را به طور جدی مدنظر قرار دهد

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: بنیاد مسکن استان مرکزی بایستی ساماندهی کالبد روستایی و تسریع در اجرای طرح های هادی را به طور جدی مدنظر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاثیر به سزایی در رفع مشکلات اقشار محروم دارد و به همین سبب این بنیاد در مسیر تحقق عدالت اجتماعی گام برمی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در همین راستا می طلبد که بنیاد مسکن در نقاط شهری نیز نقش خود را در تامین مسکن برای محرومان و نیازمندان به طور موثر ایفا کند و باری را از دوش این اقشار بردارد.

دری نجف آبادی بیان کرد: یکی از تکالیف بنیاد مسکن اجرای طرح های هادی روستایی است که باید این مهم با جدیت دنبال شود، کالبد روستاها نیازمند ساماندهی است و در این رابطه بایستی بهسازی بافت روستاها مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: از دیگر مباحثی که باید مورد توجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار گیرد، تهیه سند مالکیت روستایی است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر بخشی از کار ساخت مسکن در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب نیز به بنیاد مسکن استان مرکزی واگذار شده که باید این واحدها هر چه سریعتر احداث و به زلزله زدگان تحویل داده شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن با اقدامات خود زمینه کاهش آسیب های اجتماعی را فراهم می کند.

کد مطلب 4280018

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