دهیاران استان بوشهر توجهی ویژه به محیط زیست و پسماند داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، بهرام نکیسا در نشست با کارشناسان امور روستائی استان بوشهر با اشاره به کمآبی کشور و استان بوشهر بیان کرد: برای اجرای طرحهای اشتغالزایی طرحهای مهمی برای روستاهای استان تدوین شده که با توجه به تامین اعتبارات باید از این فرصت استفاده شود و با توجه به کمآبی چه بسا نیاز باشد که به مشاغلی در مناطق روستائی پرداخته شود که به آب کمتری نیاز داشته باشد.
نکیسابا بیان اینکه شوراها و دهیاران باید به محیط زیست روستا توجه ویژه کنند خاطر نشان کرد: توجه دهیاران و شوراها به موضوع محیط زیست و دفع پسماند در روستاها ضرورت دارد که این مهم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا به سر نوشتی مشابه کم آبی مبتلا نشود.
وی بیکاری، بیآبی و بیتوجهی به محیط زیست را چالش اصلی جامعه دانست و تاکید کرد: با هم فکری نخبگان و دلسوزان مدنی و همراهی مردم و سازمانهای مردم نهاد و شوراهای اسلامی روستاها میتوان بر این معضلات فائق آمد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر تصریح کرد: در شرایط فعلی سه چالش بیکاری، بیآبی و محیط زیست روستاها معضل ملی است که مسئولیت بر طرف کردن آنها بر عهده همه آحاد جامعه از جمله دهیاران، شوراها و روستائیان است.
نکیسا با تاکید بر تغییر شیوه آبیاری از سنتی به نوین در اراضی کشاورزی افزود: شیوه آبیاری اراضی کشاورزی با همکاری دهیاریها و روستائیان استان نوین میشود تا بتوان از این طریق مشکلات مختلف زیست محیطی و کمبود آب روستاها برطرف شود.
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