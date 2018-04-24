سنت ازدواج طی دهه ۹۰ در استان یزد سیر نزولی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مکرمی پیش از ظهر امروز در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به آمارهای موجود در زمینه ازدواج در استان یزد اظهار داشت: در سال گذشته ۷ هزار و ۷۶ مورد و میانگین سن ازدواج نیز در دختران ۲۳ سال و در پسران ۲۷.۹ سال رسیده است.

وی عنوان کرد: از یک سو کاهش آمار ازدواج و از سوی دیگر بالا رفتن سن ازدواج، جمعیت جوان استان یزد را در معرض کاهش قرار داده است.

مکرمی بیان کرد: نیاز است علت کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج ریشه یابی و آسیب شناسی شود و مسئولان امر نسبت به فرهنگ سازی و رفع موانع اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد با بیان اینکه ثبت احوال تنها مسئول ثبت رویدادهای حیاتی و تحلیل داده‌ها است،‌ افزود: رفع مشکلات در تخصص مسئولان فرهنگی و اجتماعی است و امیدواریم در این زمینه شاهد اتفاقات خوبی در استان یزد باشیم.

مکرمی ادامه داد: تحلیل‌های کارشناسان بیانگر این است که علاوه بر تغییر سبک زندگی، جمعیت زیاد جوانان متولد دهه ۶۰ که در دهه ۸۰ آمار ازدواج را افزایش داد، در سالهای دهه ۹۰ با کاهش جمعیت در سن ازدواج، آمار این سنت الهی نیز سیر نزولی داشته است.

وی یادآور شد: به طور طبیعی، افزایش ازدواج در سال‌های بعد، طلاق‌های بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت که مسئولان باید برای این امر چاره اندیشی کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود انتخاب نام نیک برای نوزادان در استان یزد را نشانگر فهم بالا و درک عمیق مردم از آموزه‌های دینی دانست و گفت: انسان با القاب و نامی که بر وی می‌گذارند همانند سازی می کند و یکی از ریشه‌های دوست داشتن خود در زمان کودکی اینگونه شکل می گیرد بر این اساس شخصی که خود را دوست نداشته باشد، نخواهد توانست زندگی و تعامل اجتماعی متعادلی داشته باشد.

مکرمی افزود: با توجه به گرایش‌های بالای مذهبی مردم دارالعباده یزد، سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از ارکان فرهنگی استان می تواند از طریق منابر در فرهنگ سازی انتخاب نام همچنین ترویج ازدواج و فرهنگ سازی در این زمینه مؤثر باشد.