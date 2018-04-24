تشکیل کمیته بهبود فرایند ساخت و ساز با حضور سازمان های تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، شفیعی هدف راه اندازی این کمیته را نوسازی واقعی براساس ضوابط و قوانین شهرسازی عنوان کرد و افزود: بهبود کیفیت ساخت با در نظر گرفتن وضعیت ژئوتکنیک خاک سطح منطقه، طراحی، نظارت و نگهداری پس از ساخت، برنامه ریزی در اجرای صحیح و دقیق مقررات ملی ساختمان و ارائه خدمات واقعی مهندسی، ارائه تسهیلات و امتیازات تشویقی ویژه، بازنگری در شیوه و طراحی ساختمان ها به همراه استفاده از روش های جدید و مداخلات ساده کوتاه مدت و ایجاد ارتباط با ساکنین محلات محقق خواهد شد.

شفیعی با اشاره به اهتمام برای کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش افزوده برای ساکنین خاطر نشان کرد: با توجه به تراکم جمعیتی بالا، بافت فرسوده ، ریزدانه و متراکم منطقه و همچنین خاک آبرفتی و کشاورزی، ساخت و ساز در وهله اول مستلزم رعایت اصول و مقررات ایمنی با حس زیبایی شناختی و افزایش دوام و ارتقا امنیت شهروندان و تامین سرانه های خدماتی و رفاهی می باشد.

معاون شهرسازی و معماری منطقه خاطرنشان کرد: این کمیته از اواخر سال گذشته کار خود را آغاز کرده و قرار است در سال جاری با فعالیت جدی تر شاهد بروز اتفاقات خوب در منطقه باشیم.