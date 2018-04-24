اعضا خودشان درباره ۷ کاندیدای نهایی برای شهرداری تصمیم گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعضای شورای شهر هفت نفر از گزینههای شهرداری را انتخاب کردند، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ۲۳ اردیبهشت ماه کاندیدا اعلام خواهند شد.
وی با اشاره به مصوبات جلسه امروز شورا گفت: در این جلسه یک فوریت طرح «الزام شهرداری به انجام الکترونیکی معاملات شهرداری» که به پیشنهاد شورای شهر بود، تصویب شد. بر اساس این طرح مقرر شد از این پس تدوین قرارداد، دریافت قیمت، بازگشایی پاکت و اعلام برنده به صورت آنلاین انجام شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در میان گزینههای فعلی شهرداری افرادی هستند که پیش از این توسط مراجع ذیصلاح رد شدهاند، عنوان کرد: پیش از این در مرداد ماه ما تنها برای آقای نجفی استعلام گرفتیم و در مورد شش کاندیدای دیگر استعلامی انجام نشد.
اعطا در پاسخ به سوال دیگر در مورد چرایی مخفی بودن آرای گزینهها بیان کرد: طبق دستورالعمل رأی به فرد مخفی است و بحث این بود که بر همین مبنا آراء را اعلام نکنیم و بر اساس حروف الفبا گزینهها خوانده شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت حذف یا انصراف گزینههای فعلی فرد دیگری به جمع گزینهها اضافه میشود یا نه؟ خاطرنشان کرد: قرارمان این است که به هر دلیلی از این گزینهها کم شد فرد دیگری به این جمع اضافه نشود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پایان در مورد سیاسی و حزبی بودن گزینهها گفت: ما با گروههای مرجع مشورت کردیم اما بدین معنا نیست که تصمیم گیری جای دیگری بوده؛ بلکه اعضا خودشان تصمیم گیری میکنند.
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