به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نمایندگان انجمن‌های تجسمی ایران با صدور اطلاعیه ‌ای نسبت به خبر تغییر مدیریت دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد واکنش نشان داد و از بی‌اطلاعی انجمن‌ها در تغییرات مدیریتی جامعه تجسمی انتقاد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «در واکنش به پرسش ها و پیگیری های جامعه تجسمی و نگرانی ناشی از شایعات کنونی در خصوص تغییرات در پست مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع می‌رساند شورای نمایندگان انجمن‌های تجسمی ایران طی نامه ای به تاریخ ۹۶/۱۲/۲ دغدغه‌ انجمن‌ها و جامعه تجسمی را به جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل نموده است و این شورا انتظار دارد جناب آقای وزیر نقطه نظرات و دیدگاه‌های جامعه بزرگ تجسمی کشور را مد نظر قرار دهد.

بدیهی است این شورا شفافیت و اطلاع رسانی به هنرمندان را وظیفه خود دانسته و در انتقال انتظارات و خواسته های آنان خواهد کوشید.»

شورای نمایندگان انجمن‌های تجسمی ایران، متشکل از اعضای هیات مدیره‌های انجمن‌های نقاشی، مجسمه‌سازی، طراحان گرافیک، خوشنویسان، تصویرگران و سفالگران و عکاسان است که پیش از این بیانیه‌هایی درباره فضای هنری کشور منتشر کرده است.