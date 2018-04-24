به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نمایندگان انجمنهای تجسمی ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به خبر تغییر مدیریت دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد واکنش نشان داد و از بیاطلاعی انجمنها در تغییرات مدیریتی جامعه تجسمی انتقاد کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «در واکنش به پرسش ها و پیگیری های جامعه تجسمی و نگرانی ناشی از شایعات کنونی در خصوص تغییرات در پست مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع میرساند شورای نمایندگان انجمنهای تجسمی ایران طی نامه ای به تاریخ ۹۶/۱۲/۲ دغدغه انجمنها و جامعه تجسمی را به جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل نموده است و این شورا انتظار دارد جناب آقای وزیر نقطه نظرات و دیدگاههای جامعه بزرگ تجسمی کشور را مد نظر قرار دهد.
بدیهی است این شورا شفافیت و اطلاع رسانی به هنرمندان را وظیفه خود دانسته و در انتقال انتظارات و خواسته های آنان خواهد کوشید.»
شورای نمایندگان انجمنهای تجسمی ایران، متشکل از اعضای هیات مدیرههای انجمنهای نقاشی، مجسمهسازی، طراحان گرافیک، خوشنویسان، تصویرگران و سفالگران و عکاسان است که پیش از این بیانیههایی درباره فضای هنری کشور منتشر کرده است.
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