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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۴۲

واکنش شورای نمایندگان انجمن های تجسمی به خبر انتصاب‌ها

واکنش شورای نمایندگان انجمن های تجسمی به خبر انتصاب‌ها

شورای نمایندگان انجمن های تجسمی ایران به خبر انتصاب‌های هنری اخیر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نمایندگان انجمن‌های تجسمی ایران با صدور اطلاعیه ‌ای نسبت به خبر تغییر مدیریت دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد واکنش نشان داد و از بی‌اطلاعی انجمن‌ها در تغییرات مدیریتی جامعه تجسمی انتقاد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «در واکنش به پرسش ها و پیگیری های جامعه تجسمی و نگرانی ناشی از شایعات کنونی در خصوص تغییرات در پست مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع می‌رساند شورای نمایندگان انجمن‌های تجسمی ایران طی نامه ای به تاریخ ۹۶/۱۲/۲ دغدغه‌ انجمن‌ها و جامعه تجسمی را به جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل نموده است و این شورا انتظار دارد جناب آقای وزیر نقطه نظرات و دیدگاه‌های جامعه بزرگ تجسمی کشور را مد نظر قرار دهد.

بدیهی است این شورا شفافیت و اطلاع رسانی به هنرمندان را وظیفه خود دانسته و در انتقال انتظارات و خواسته های آنان خواهد کوشید.»

شورای نمایندگان انجمن‌های تجسمی ایران، متشکل از اعضای هیات مدیره‌های انجمن‌های نقاشی، مجسمه‌سازی، طراحان گرافیک، خوشنویسان، تصویرگران و سفالگران و عکاسان است که پیش از این بیانیه‌هایی درباره فضای هنری کشور منتشر کرده است.

کد مطلب 4280033

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