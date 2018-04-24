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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۷

ورزشکار چهارمحالی به مسابقات فوتبال ایتالیا اعزام می شود

ورزشکار چهارمحالی به مسابقات فوتبال ایتالیا اعزام می شود

شهرکرد- ورزشکار چهارمحالی به مسابقات بین المللی فوتبال ایتالیا اعزام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، تیم ملی فوتبال بانوان زیر ۱۷ سال کشور از پنجم اردیبهشت ماه در تورنمت بین المللی ایتالیا حاضر می شود و با تیم های آمریکا، اسلوونی و ایتالیا به رقابت خواهند پرداخت و از استان چهارمحال و بختیاری نیز غزاله بنی طالبی به این اردو اعزام می‌شود.

تیم ملی فوتبال بانوان زیر ۱۷ سال جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه پنج اردیبهشت ماه به مصاف تیم ملی بانوان آمریکا، روز پنج شنبه شش اردیبهشت ماه به مصاف تیم ملی بانوان اسلوونی  و شنبه هشتم اردیبهشت ماه به مصاف تیم ملی بانوان ایتالیا می رود.

کد مطلب 4280035

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