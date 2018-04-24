مهندسی مجدد زیرگذرها/ خودروهای شهر در انتظار تصمیم شورای ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رشیدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه برنامه های شهرداری خرم آباد در سال های گذشته بر اساس بودجه بندی ابتدای سال و تکلیف های قانونی بوده است و بودجه برای یک سال بسته می شد و گاها دقیقا هم اجرا نمی شد، اظهار داشت: فقط یک سال داشتیم که شهرداری توانست انحراف از بودجه خود را به کمتر از ۵ درصد برساند.

چکش کاری برنامه ۵ ساله شهرداری خرم آباد در شورا

وی با بیان اینکه در دوره جدید شورا و بر اساس تکلیف های قانونی که وجود دارد، برنامه ۵ ساله برای شهرداری خرم آباد بسته شد، این برنامه با اتکای به تجربه کارشناسان شهرداری و همکاری دستگاه هایی مثل استانداری تدوین شده است، تصریح کرد: این برنامه ۵ ساله در مراحل چکش کاری در شورا است و پایه این برنامه هم بودجه ۹۷ است.

شهردار خرم آباد افزود: با تدوین این برنامه شورای دور بعد که می آیند نیز یک برنامه از پیش تعیین شده خواهند داشت، این اتفاق خوبی است که امیدواریم به صورت تکمیل شده و به دور از پراکنده کاری اجرا شود؛ ما نیز کمتر از آن برنامه را نباید و نمی توانیم انجام دهیم.

رشیدی یادآور شد: ما هیچ گذشته ای را زیر سوال نمی بریم، اما می خواهیم بهتر از گذشته فعالیت کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون شرایط دفع آب های سطحی خرم آباد و ساماندهی این وضعیت اظهار داشت: شهر خرم آباد با یک شیب تند به صورت دره قرار دارد و علاوه بر آن طرح های بالادستی شهر خرم آباد اجرا نشده است و همان طرح های سنتی های گذشته هم از بین رفته است که باید احیا میشده و نشده است.

بالای ۶۰ درصد آب هایی که درون شهر جاری می شود خارج از حوزه مدیریت شهری است

شهردار خرم آباد با بیان اینکه سازمان هایی مثل امور اراضی، آبخیزداری، محیط زیست، منابع طبیعی و ... باید طرح های بالا دستی شهر را برای جلوگیری از ورود جریان آب های ناشی از باراش ها در کوه های اطراف شهر را اجرا می کردند، تصریح کرد: بالای ۶۰ درصد آب هایی که درون شهر جاری می شود خارج از حوزه مدیریت شهری است.

رشیدی ادامه داد: آبی که در منطقه گلدشت خرم آباد جاری می شود از کوه های بالای آن منطقه است، آب بالادست گلدشت در وسعتی بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار زمین زهکشی می شده و به سمت رودخانه ماسور می رفته اما الان به سمت منطقه «پشته» و «گلدشت» می آید؛ در خیابان های «آبشار» و «پاچنار» و «ولیعصر» هم همین مشکل را داریم و در سطح شهر هم بحث شیب وضعیت آبگرفتگی معابر را تشدید می کند.

احداث حوضچه های انتظار و تعبیه دستگاه های پمپاژ بیشتر برای زهکشی آب زیرگذرهای خرم آباد

وی با بیان اینکه اعتبارات قطره چکانی از محل اعتبارات دولتی داریم برای دفع آب های سطحی و سالانه یک تا دو میلیارد اعتبار می دهند، تصریح کرد: شهرداری هم به تناسب بودجه خود اعتبار می گذارد اما کافی نیست، شهرداری اقدامات کوتاه مدت و ضربتی انجام می دهد که تاثیرگذار بوده اما کافی نیست.

شهردار خرم آباد همچنین به آبگرفتگی و تجمع آب ناشی از بارش ها در زیرگذرهای شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: در زمان اجرای پروژه، حجم آب اطراف زیرگذر ها را دیده اند اما دیگر حجم آبی که از کوه ها جاری می شود را ندیده اند.

رشیدی با بیان اینکه به دنبال مهندسی مجدد زیرگذرها هستیم، امیدواریم با احداث حوضچه های انتظار و تعبیه دستگاه های پمپاژ بیشتری آب جمع شده در این زیرگذرها را مدیریت کنیم، تصریح کرد: معاونت خدمات شهری و امور زیربنایی شهرداری این موضوع را پیگیری می کنند؛ در ایام بارندگی نیز کارشناسان ما حضوری نقاط را بررسی کرده اند تا برنامه ویژه ای را اجرا کنند.

من هم مخالف احداث زیرگذر بهارستان بودم

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر پیرامون وضعیت پروژه زیرگذر «بهارستان» اظهار داشت: دوست نداشتم این را بگویم اما من هم مخالف احداث زیرگذر بهارستان بودم؛ حتی در ایامی که خودم معاونت عمرانی بودم، اما مدیریت وقت آن را اجرا کردند، البته قبل از من قرارداد پروژه بسته شده بود، شاید اجرای این پروژه یک تعاملی بین استاندار وقت و شهردار وقت بوده است.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه زیرگذر بهارستان از پیشرفت ۱۶ درصدی به پیشرفت ۲۹ درصدی رسیده است، البته بدون تزریق مالی از طرف شهرداری و از گذشته هیچ پولی برای این پروژه پرداخت نشده است، تصریح کرد: الان این پروژه صورت وضعیت ۳۰ میلیاردی دارد، موضوع در حال بررسی است و قرار است مبالغی به پیمانکار پروژه پرداخت شود و یکسری از ملک های شهرداری قیمت گذاری شده و معوض بدهیم اما بازهم با آن مبلغ مورد انتظار خیلی فاصله دارد.

رشیدی با تاکید بر اینکه استاندار لرستان هم در این موضوع دغدغه مردم را حس کرده و می خواهد کمک کند، افزود: قرار شده برنامه زمانبندی برای بهره برداری از زیرگذر بهارستان ارائه شود؛ البته هرچه جلوتر می رویم مشکلات پیش بینی نشده ای پیش می آید و هزینه های چند ده میلیاردی به پروژه اضافه می شود اما به هر صورت شهرداری و استانداری پیگیر قضیه هستند.

طرح جامع ترافیک خرم آباد در مرحله بهره برداری میدانی مشاور است

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر پیرامون ترافیک شهر خرم آباد گفت: طرح جامع ترافیک شهر خرم آباد در مرحله بهره برداری میدانی مشاور است، نقاط را شناسایی کرده اند، عکس برداری شده و در مراحلی هستند که فاز به فاز آن را تحویل بدهند.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه متولی ترافیک تنها شهرداری نیست و مجموعه اعضای شورای ترافیک شهرستان در این رابطه مسئول هستند، تصریح کرد: تمام طرح جامع ترافیک در شورای ترافیک شهرستان بررسی و ارائه می شود و هرآنچه در شورا تصویب شود برای ما قانون و الزام می شود و ما پایبند به مصوبات این شورا هستیم.

برج های «دوقلو» خرم آباد در ایستگاه پیش فروش

رشیدی با اشاره به وضعیت پروژه برج های «دوقلو» خرم آباد نیز گفت: قراردادی در گذشته بسته شده و شهرداری هم سهمی در آن دارد، این پروژه یک مدت به دلیل نداشتن نقدینگی از سوی پیمانکار تعطیل بود.

وی با بیان اینکه طی ماه گذشته در جلسه ای با حضور استاندار لرستان پیگیری هایی کردیم، مدیرعامل شرکت پیمانکار آمدند توضیحات خود را دادند، تصریح کرد: پیمانکار انتظاراتی از شهرداری داشت که بخشی از آن را به صورت قانونی توانستیم برآورده کنیم.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه قرار شده پیمانکار برنامه زمانبندی ادامه پروژه را ارائه دهد که هنوز ارائه نداده است، افزود: بحث پیش فروش پروژه پیش کشیده شد، این موضوع در قرارداد اولیه هم پیش بینی شده است و پیمانکار برنامه هایی برای پیش فروش طی می کند تا نقدینگی را تامین کنند؛ ما هم اعتقاد داریم این پروژه باید زودتر جمع شود.

رشیدی خاطرنشان کرد: عذرخواهی می کنیم از مردم، با اجرای این پروژه برای اهالی منطقه و کسانی که از آن منطقه تردد می کنند مشکلاتی ایجاد شده اما خاصیت پروژه های عمرانی مزاحمت است، ان شاء الله خیر آن هم به مردم برسد.