حمیدرضا طباطبائی معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده طی حکمی سید حمیدرضا طباطبایی نائینی را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان منصوب کرد.

در حکم استاندار اصفهان آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی؛ بدینوسیله به عنوان سرپرست معاونت سیاسی؛ امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان منصوب می شوید تا بنابر شرح وظایف ابلاغی از سوی وزارت کشور در زمینه های سیاسی، اجتماعی و امنیتی نسبت به برنامه ریزی، پیگیری و اجرای امور ذیربط اقدام فرمائید.

وی در ادامه این حکم آورده است: تعامل سازنده با مراجع و مبادی ذیربط در هر دو سطح استانی و ملی، رعایت اولویت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با تأکید بر پاسخگو بودن و رفع مشکلات مردم و نیز تلاش وافر در توسعه فرهنگی؛ مشارکت های مدنی، اجتماعی و سیاسی مردم، گروه ها و احزاب، همچنین اعتلای نشاط اجتماعی و روح همکاری و همدلی مردم و زمینه سازی برای توسعه همه جانبه استان از جمله انتظارات اینجانب می باشد.

مهرعلیزاده خطاب به طباطبائی افزوده است: موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

حمید رضا طباطبایی نائینی پیش از این در کارنامه خود دادیار دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، دادرس دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان، رییس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی اصفهان، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان و سرپرست مجتمع قضایی امور جنایی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، رییس دادگستری کرج، سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران (حقوقی) و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی را به ثبت رسانده است.