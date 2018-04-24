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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳

با حکم استاندار اصفهان؛

حمیدرضا طباطبائی معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان شد

حمیدرضا طباطبائی معاون سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان شد

اصفهان - استاندار اصفهان طی حکمی سید حمیدرضا طباطبایی نائینی را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده طی حکمی سید حمیدرضا طباطبایی نائینی را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان منصوب کرد.

در حکم استاندار اصفهان آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی؛ بدینوسیله به عنوان سرپرست معاونت سیاسی؛ امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان منصوب می شوید تا بنابر شرح وظایف ابلاغی از سوی وزارت کشور در زمینه های سیاسی، اجتماعی و امنیتی نسبت به برنامه ریزی، پیگیری و اجرای امور ذیربط اقدام فرمائید.

وی در ادامه این حکم آورده است: تعامل سازنده با مراجع و مبادی ذیربط در هر دو سطح استانی و ملی، رعایت اولویت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با تأکید بر پاسخگو بودن و رفع مشکلات مردم و نیز تلاش وافر در توسعه فرهنگی؛ مشارکت های مدنی، اجتماعی و سیاسی مردم، گروه ها و احزاب، همچنین اعتلای نشاط اجتماعی و روح همکاری و همدلی مردم و زمینه سازی برای توسعه همه جانبه استان از جمله انتظارات اینجانب می باشد.

مهرعلیزاده خطاب به طباطبائی افزوده است: موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

حمید رضا طباطبایی نائینی پیش از این در کارنامه خود دادیار دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، دادرس دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان، رییس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی اصفهان، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان و سرپرست مجتمع قضایی امور جنایی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، رییس دادگستری کرج، سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران (حقوقی) و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی را به ثبت رسانده است.

کد مطلب 4280037

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