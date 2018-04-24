بیت مرحوم موسوی با امام جمعه قزوین دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در دیدار با بیت مرحوم موسوی که پس از مراسم یادبود و گرامیداشت آن مرحوم در دفتر نماینده ولیفقیه در استان قزوین برگزار شد، با تسلیت درگذشت حجتالاسلام موسوی (ره) اظهار کرد: همه استان تحت تأثیر این ضایعه قرار گرفتند و غم درگذشت ایشان برای همه ما بسیار سنگین است.
وی تصریح کرد: ایشان عالمِ مبلغ و دلسوز دین بودند که در دوران ظلم، خفقان و دورانیکه هر کسی تلاش میکرد جای امنی برای زندگی داشته باشد، حوزه علمیه را انتخاب کرد که نشاندهنده دلسوزی و دغدغه این مردم بزرگ در امر اعتلای دین بود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: ایشان از دورانیکه در نجف و قم حضور داشتند همواره در سنگر تبلیغ دین بسیار جدی بودند و با وجود مرارتها و بی مهریهای فراوانی که علیه آن عالم فرزانه صورت گرفت؛ اما با صلابت و جدیت فریاد اسلامخواهی، دینخواهی، عدالتطلبی، حساسیت در مقابل مفاسد و بدیها از ایشان شنیده میشد.
امام جمعه قزوین یادآور شد: مرحوم موسوی (ره) در جلساتیکه در شهرهای مختلف برگزار میشد و گردهماییهای ائمه جمعه، همواره فعال، جدّی و دغدغهمند، مبلغ رسالتهای الهی و عمل کننده به آیات قرآن بودند.
نظر شما