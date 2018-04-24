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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور:

سالانه ۱۲هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد می شود

سالانه ۱۲هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد می شود

قزوین- عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: حوادث غیرمترقبه سالانه ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان و باغداران وارد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک روز سه شنبه در جلسه بررسی خسارت سرمازدگی درقزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سالانه ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت حوادث غیرمترقبه به کشاورزی کشور وارد می شود و باید با فرهنگ سازی مردم را برای این حوادث آماده نگهداریم.

وی اضافه کرد: باید کشاورزان با اهمیت بیمه آشنا شوند و بیمه کردن محصولات خود را جدی بگیرند تا در مواقع سرمازدگی، خشکسالی، آفات و سایر مشکلات بتوانند بخش عمده ای از خسارات خود را با کمک دولت از طریق بیمه جبران کنند.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: بیمه کشاورزی در واقع یک نحوه حمایت از سوی دولت است که تا ۸۰ درصد را تامین می کند و مابقی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باید کشاورزان پرداخت کنند.

مطالبات بیمه کشاورزان پرداخت شده است

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور یادآورشد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی سالهای قبل داشتیم و با ۱۱۰۰ میلیارد تومان امسال در مجموع بیش از ۱۶۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.

ابرهیمی پاک گفت: در بخش آنفلوانزای مرغی برای ۲۵ میلیون طیور تلف شده بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان خسارت دادیم و در استان قزوین هم خسارت لازم را تامین کردیم.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنیم با توجه حجم خسارت سرمازدگی از آقای نوبخت مصوبه ای دریافت کنید تا هم صندوق بیمه کمک کند و هم تسهیلات ارزان قیمت در اختیار خسارت دیدگان قرار گیرد.

ابراهیمی پاک برای پرداخت بیمه سرمازدگی در مدت دو ماه آینده به بیمه شدگان استان قول مساعد داد.

کد مطلب 4280041

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