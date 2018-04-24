سالانه ۱۲هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک روز سه شنبه در جلسه بررسی خسارت سرمازدگی درقزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سالانه ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت حوادث غیرمترقبه به کشاورزی کشور وارد می شود و باید با فرهنگ سازی مردم را برای این حوادث آماده نگهداریم.

وی اضافه کرد: باید کشاورزان با اهمیت بیمه آشنا شوند و بیمه کردن محصولات خود را جدی بگیرند تا در مواقع سرمازدگی، خشکسالی، آفات و سایر مشکلات بتوانند بخش عمده ای از خسارات خود را با کمک دولت از طریق بیمه جبران کنند.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: بیمه کشاورزی در واقع یک نحوه حمایت از سوی دولت است که تا ۸۰ درصد را تامین می کند و مابقی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باید کشاورزان پرداخت کنند.

مطالبات بیمه کشاورزان پرداخت شده است

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور یادآورشد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی سالهای قبل داشتیم و با ۱۱۰۰ میلیارد تومان امسال در مجموع بیش از ۱۶۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.

ابرهیمی پاک گفت: در بخش آنفلوانزای مرغی برای ۲۵ میلیون طیور تلف شده بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان خسارت دادیم و در استان قزوین هم خسارت لازم را تامین کردیم.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنیم با توجه حجم خسارت سرمازدگی از آقای نوبخت مصوبه ای دریافت کنید تا هم صندوق بیمه کمک کند و هم تسهیلات ارزان قیمت در اختیار خسارت دیدگان قرار گیرد.

ابراهیمی پاک برای پرداخت بیمه سرمازدگی در مدت دو ماه آینده به بیمه شدگان استان قول مساعد داد.