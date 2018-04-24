برپایی غرفه های فرهنگی و ایستگاه های سرگرمی در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حاجوی با بیان این خبر تصریح کرد: برپایی غرفه های فرهنگی و آموزشی و ایستگاه های سرگرمی در مصلی امام خمینی(ره) از جمله برنامه های معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه هفت در هفته کتاب و کتابخوانی است.

وی خاطرنشان کرد: برپایی ایستگاه نقاشی، سرگرمی، خلاقیت و مسابقه، اجرا و آموزش بازی های سنتی و بومی، ارائه مشاوره حضوری والدین و برگزاری نمایشگاه محصولات آموزشی از جمله این برنامه ها خواهد بود.

شهردار منطقه ۷ تاکید کرد: نظافت محوطه داخلی مصلی و جمع‌آوری نخاله و ضایعات به صورت روزانه از جمله اقدامات این منطقه در مصلی امام خمینی (ره) است.

وی با اعلام این‌ مطلب که خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک(کاغذ و کارتن) در محل نمایشگاه مستقر خواهند شد، عنوان کرد: نیروهای خدمات شهری منطقه برای نظافت مجموعه، در بخش‌های مختلف نمایشگاه حضور خواهند داشت.

به گفته حاجوی شستشو جایگاه ویژه مهمان های خارجی، معابر، المان ها و نرده های ترافیکی ، رنگ‌آمیزی و شستشوی المانها و جداول، لایروبی کانالها و مسیلها، تخلیه مخازن، حفر چاه به منظور جمع آوری آب های سطحی و رسیدگی به فضای سبز از دیگر فعالیت‌هایی است که شهرداری منطقه در جهت آماده سازی مصلی امام خمینی (ره) برای برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب در دستور کار قرار داده است.

وی در پایان یادآور شد: هماهنگی با اتوبوسرانی و تاکسیرانی جهت استقرار اتوبوس و تاکسی به منظور جابه جایی مسافران به میادین اصلی شهر، بهسازی و مرمت تابلوهای معابر اطراف مصلی امام خمینی (ره)، لکه گیری آسفالت و خط کشی معابر اصلی از دیگر فعالیت هایی است که توسط این منطقه در دست اجرا است.