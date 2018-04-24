۲۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف درشهرستان بن توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، مجید ایمان پور فراش گفت: در راستای پیگیری مطالبات مردمی و پیشگیری از تخلفات حادثه ساز طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با موتورسیکلت های متخلف در این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی در ادامه افزود: در این راستا ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی۲۷دستگاه انواع موتورسیکلت را در نقاط مختلف شهرستان توقیف وروانه پارکینگ کردند.

پور فراش تخلف راکبان این موتوسیکلت ها را ایجاد صدای ناهنجار، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و نداشتن مدارک و پلاک اعلام کرد.