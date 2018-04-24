به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم با قدرت اگر سوری ها سامانه اس ۳۰۰ ساخت روسیه را ضد جنگنده های اسرائیلی به کار گیرند، واکنش نشان خواهند داد.

وی ادعا کرد: آنچه برای ما مهم است عدم به کارگیری سلاح دفاعی که روسها به سوریه می دهند علیه ما است و اگر بکارگرفته شود ما ضد آن اقدام می کنیم. هرکه نیروی هوایی ما را هدف قرار دهد آنرا هدف قرار می دهیم و واکنش قوی خواهد بود و لو اینکه اس ۴۰۰ یا اس ۷۰۰ و غیره را در اختیار داشته باشد.

لیبرمن گزارش های رسانه ای مبنی بر درخواست تل آویو از مسکو درباره ممانعت از تحویل سامانه اس ۳۰۰ به سوریه را بی اساس دانست و گفت: ایران مشکل اصلی اسرائیل است نه روسیه. سامانه های دفاع هوایی روسیه قبلا در سوریه مستقر شده، اما علیه اسرائیل به کارگرفته نشده است. شبکه های ارتباطی به طور دائم طی سالهای گذشته به منظور جلوگیری از بروز حوادث میان روسیه و اسرائیل در سوریه فعال بوده است هر چند که برخی اوقات اوضاع سخت می شود.

وی ادعا کرد: تنها طرفی که ضد ما عمل کردند سوری ها هستند و اگر سامانه های دفاع سوریه علیه ما عمل کنند آنها را نابود می کنیم.