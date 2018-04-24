به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه سلامت استان، اظهار کرد: رسیدگی به مناطق محروم و مردم نیازمند استان از مهمترین برنامههای حوزه سلامت استان است که امید داریم در سال ۹۷ به آن دست یابیم.
وی افزود: ارتقای سطح کیفی بیمارستانها، مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی از دیگر برنامههای دانشگاه برای توسعه سلامت مردم در همه شهرها و روستاهای گلستان است.
فاضل با بیان اینکه طرح تحول سلامت نقش مهمی در کاهش هزینههای بیماران داشته است، گفت: سال گذشته در راستای اجرای این طرح مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه درمان بیماران پرداخت شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته تعداد سه میلیون و ۸۰۰ نفر توسط ۷۳۰ متخصص در ۲۱ مرکز درمانی دولتی ویزیت شدهاند که نشان میدهد هر گلستانی حداقل دو بار به این مراکز مراجعه کرده است.
فاضل بیان کرد: سال گذشته تعداد ۳۵ هزار تولد زنده داشتهایم که در مقابل مرگ ۹ مادر هم اتفاق افتاده است، اما تولدهای زنده نشان از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای دوران بارداری در روستاها و شهرهای از جمله مناطق محروم استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، با اشاره به نقش خیران در ارتقای سلامت مردم اظهار کرد: چنانچه خیران سلامت در ساخت درمانگاهها، مراکز درمانی، خانههای بهداشت و کمک هزینههای درمانی بیماران پای کار نبودند بی شک استان گلستان به این اندازه از توسعه در حوزه سلامت نائل نمیآمد.
وی با اشاره به اینکه هفته سلامت فرصت مناسبی برای ارائه خدمات حوزه پزشکی و درمانی استان است، گفت: حضور و کمک خیران سلامت با افتتاح مراکز مختلف در هفته سلامت به خوبی نشان داده میشود و اینجا است که مردم با چشم خود میبینند که این افراد تا چه اندازه در ارتقای سطح کیفی سلامت و رساندن خدمات به همه نقاط استان نقش دارند.
گفتنی است دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت بنا به دلایلی در این همایش حاضر نشد و حضور وی به یکی دیگر از روزهای هفته سلامت موکول شده است.
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