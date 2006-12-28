مصطفی کارخانه سرمربی تیم ملی والیبال جوانان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان طی حکمی خطاب به مصطفی کارخانه آورده است: « با توجه به تخصص ، تجربه و توانمندی جنابعالی ، به عنوان سرمربی تیم والیبال جوانان ایران منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند منان و بهره ‌مندی از همه توانمندی‌های والیبال کشور بتوانید، در جهت ارتقای جایگاه والیبال جوانان ایران در عرصه‌های بین‌المللی گام بردارید.»