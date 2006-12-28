مصطفی کارخانه سرمربی تیم ملی والیبال جوانان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان طی حکمی خطاب به مصطفی کارخانه آورده است: « با توجه به تخصص ، تجربه و توانمندی جنابعالی ، به عنوان سرمربی تیم والیبال جوانان ایران منصوب میشوید.
امید است با توکل به خداوند منان و بهره مندی از همه توانمندیهای والیبال کشور بتوانید، در جهت ارتقای جایگاه والیبال جوانان ایران در عرصههای بینالمللی گام بردارید.»
از سوی رئیس فدراسیون والیبال، مصطفی کارخانه به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان انتخاب شد.
