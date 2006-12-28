  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۰۴

مصطفی کارخانه سرمربی تیم ملی والیبال جوانان شد

از سوی رئیس فدراسیون والیبال، مصطفی کارخانه به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان طی حکمی خطاب به مصطفی کارخانه آورده است: « با توجه به تخصص ، تجربه و توانمندی جنابعالی ، به عنوان سرمربی تیم والیبال جوانان ایران منصوب می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند منان و بهره ‌مندی از همه توانمندی‌های والیبال کشور بتوانید، در جهت ارتقای جایگاه والیبال جوانان ایران در عرصه‌های بین‌المللی گام بردارید.»

کد مطلب 428005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها