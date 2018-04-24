تدوین نقشه راه کلانشهرها در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در سالن کنفرانس کلانشهرها برگزار شد، برنامه ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و راهکارهای رفع موانع و مشکلات کلانشهرها و چالش های پیش روی آنها ارزیابی شد.

در این نشست بائوج لاهوتی مسائل مرتبط به کلانشهرها را در چهار محور «مالیات ارزش افزوده»،«لایحه مدیریت یکپارچه شهری»، «قانون استخدامی شهرداری ها» و «درآمد پایدار شهری» تقسیم بندی کرد.

ضرورت بهره مندی شهرداری ها از دو میلیارد فاینانس مصوب دولت

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت «مالیات بر ارزش افزوده» گفت: یکسری از نمایندگان نگاه مثبت به این قانون ندارند؛ لذا بایستی با گذاشتن جلسات و مکاتبات مکرر اهمیت موضوع را برای آنها توضیح دهیم تانهایتا در صحن به عنوان یک قانون دایمی تصویب شود.

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم واگذاری تصدی شهرها به شهرداری و اجرای مدیریت یکپارچه شهری بر اهمیت موضوع «درآمدهای پایدار شهرداری ها» اشاره و خواست که نسبت به بهره مندی از دومیلیار دلار فاینانسی که دولت تضمین آنرا عهده دار شده است، اقدام کنند و به زودی انتشار اوراق مشارکت مصوب را انجام دهند.

وی همچنین درباره ضرورت تصویب لایحه استخدام شهری گفت: بهترین گزینه این است که آیین نامه استخدامی در سه شکل مجزا شامل ،آیین نامه برای شهرداری تهران، یک آیین نامه برای کلانشهرها و یک آیین نامه هم برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر به تصویب برسد.

لزوم توجه ویژه به چالش های کلانشهرها در مجلس

در ادامه این نشست کمال مرادی رییس دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور با بیان اهمیت نقش و جایگاه شهرداریها و بویژه شهرداریهای کلان شهر ها در اداره امور شهرها ،احداث زیر ساختهای توسعه پایدار و ارائه خدمات به شهروندان از وظایف شهرداری ها برشمرد و به تشریح برخی مشکلات و چالش های شهرداریهای کلان شهرها همچون «تامین منابع مالی و وصول عوارض و درآمدهای محلی متناسب با هزینه های مورد نیاز شهر»، «توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی – نوسازی ناوگانهای اتوبوسرانی –تاکسیرانی و قطار شهری»،«توسعه فضاهای سبز و کاهش آلودگی های زیست محیطی»،«بازآفرینی بافت های فرسوده» و «جمع آوری ، حمل و تفکیک و بازیافت پسماندها» پرداخت

وی در عین حال «رکود ساخت و سازها»، «کاهش سرمایه گذاری های بخش خصوصی»، «بالا بودن هزینه های جاری و پرسنلی» و همچنین «خلاء های قانونی» را از مشکلات پیش روی شهرداریها عنوان کرده و خاطرنشان کرد: انتظار شهرداران از مجموعه دبیرخانه این است که با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در جهت کاهش مشکلات آنها گامهای موثری را بردارد.

مرادی در ادامه یادآور شد: از این رو نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مخصوصاً فراکسیون مدیریت شهری و کمیسیونهای عمران و شوراها و اقتصادی مجلس می توانند نقش برجسته ای را ایفاء نمایند و در لوایح و طرح های موجود در دستور کار کمیسیونهای مجلس ، منابع و مصالح شهرداریهای کلان شهرها را مورد عنایت قرار دهند .

رییس دبیرخانه شهرداریهای کلان شهرهای کشور در انتها ضمن دعوت از آقای دکتر لاهوتی ، هیات رییسه و اعضای فراکسیون مدیریت شهری برای شرکت در نشست اردیبهشت ماه شهرداران کلانشهرها در شیراز، از نمایندگان خواست که با ارتباط منظم و برگزاری جلسات مشترک با دبیرخانه و بازدید از برنامه و طرح های شهری در کلان شهرها و انعکاس مشکلات و نظرات کارشناسی آنها در مجلس زمینه های تقویت جایگاه شهرداریها در نظام مدیریتی و اجرایی کشور را فراهم کنند .